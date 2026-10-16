Soria ¡YA! presenta cuatro perfiles para elegir en las Primarias a los cabezas de lista al Congreso y al Senado

De izda a dcha, David Romera, Juan Antonio Palomar, Ángel Ceña y Raúl Martínez presentan las candidaturas de Soria ¡YA! - EUROPA PRESS

SORIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La formación Soria ¡YA! ha presentado este viernes los cuatro candidatos a encabezar tanto la lista del Congreso como la del Senado, y que los cerca de 115 afiliados deciden estos días en el proceso de Primarias.

El procurador de Soria ¡YA! Ángel Ceña, ha explicado que el jueves comenzó el proceso de Primarias en la formación que se prolongará hasta este sábado día 17 a las 19.00 horas en el que ha destacado que la agrupación va a seguir su ideario con estas Primarias "sin dedazos".

Unas candidaturas que deciden los afiliados y en Soria "sin trampa ni cartón" con "gente de Soria, elegida por sorianos y para trabajar por Soria".

Los cuatro candidatos, tanto al Congreso como al Senado, como cabeza de lista, son Fernando del Amo, Raúl Martínez, Juan Antonio Palomar y David Romera Sevillano.

"Los candidatos para las Primarias son gente que trabajan por Soria porque sienten el abandono de la provincia", ha apuntado Ceña.

Uno de ellos es Fernando del Amo, el único habitante de Benamira y que este viernes no ha podido estar en la rueda de prensa.

Un perfil que conoce la despoblación con 39 años de los que 17 lleva viviendo en la localidad donde es consciente de la falta de servicios en una de las zonas más despobladas de la provincia.

Otro de los candidatos es Raúl Martínez, hostelero y empresario, de 31 años, graduado en Fisioterapia.

El propio candidato ha señalado que comparte rumbo con la formación y se presenta para "luchar por Soria y los sorianos" y se ve "con ganas y actitud para representar al partido y a la gente soriana" El presidente de Soria ¡YA!, Juan Antonio Palomar es otro de los candidatos con una experiencia de cuatro años como procurador en las Cortes de Castilla y León y con muchos años en la agrupación.

El candidato ha apuntado que lleva desde 2017 a raíz del llamamiento de 'Los Goyos', en los últimos tres como presidente y busca "trasladar la experiencia para tener la representación en el Senado o en el Congreso" y que la voz de los sorianos "se encuentre representada".

Una de las novedades es David Romera Sevillano, el cuarto candidato, conocido por su participación en el movimiento asociativo en la sociedad. Tiene 30 años y vive en Fuensaúco, está graduado como técnico Deportivo y trabaja en el sector de metal.

"Era el momento de dar el paso, apoyar al partido, en contacto con ellos desde hace más de cuatro años en la campaña de Cortes y desde la pasada algo más activo", ha señalado Romera que ha apuntado que los jóvenes tienen mucho que decir "en una sociedad polarizada".

El más votado será el primero para el congreso y el segundo más votado el primero para el senado