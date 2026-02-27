Soria ¡YA! recuerda que "43 años votando a los mismos no han servido para nada"

Ángel Ceña destapa el cartel de Soria ¡YA! en el inicio de la campaña electoral - EUROPA PRESS

SORIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número uno por Soria ¡YA! a las elecciones a las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha señalado, en la tradicional pegada de carteles, que "votar a los mismos los últimos 43 años no ha servido para nada" por lo que ha pedido "apostar por otra vía pegada al territorio".

"Llevamos 43 años de gobiernos de PP, PSOE e incluso Vox, de incumplimientos y promesas que no se han llegado a ejecutar en Soria, queremos rebelarnos contra otra situación y apostar por otra vía pegada al territorio", ha señalado el candidato soriano.

Ceña ha apostado por otra opción en la que "no importe tanto la ideología sino los servicios como los hospitales que curiosamente se inauguran cuando empiezan unas elecciones", en referencia a la apertura del vestíbulo y el aparcamiento del Hospital Santa Bárbara este jueves.

"Soria ¡YA! no va a ser un partido de gobierno, pero puede influir en que las cosas cambien por lo que invitamos a los ciudadanos a que se rebelen y voten a Soria ¡YA! porque es la única manera de presionar para que los partidos piensen de verdad en lo que quieren los sorianos", ha incidido Ceña.

El cabeza de lista ha incidido en la apuesta de la formación por los "512 núcleos de población" con una pegada simultánea en Soria capital y en siete pueblos de la provincia al mismo tiempo: Ágreda (Puerta califal), Almazán (Plaza Mayor), Arcos de Jalón (Estación del ferrocarril), Covaleda (Plaza Mayor), El Burgo de Osma (Letras El Burgo de Osma), Golmayo (Ayuntamiento), San Leonardo (Centro de salud) y Soria (Polideportivo del San Andrés - Eduardo Saavedra).

