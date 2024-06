Soria ¡Ya! registra su Ley de Medidas contra la Despoblación de Castilla y León

SORIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tres procuradores de Soria ¡YA! en las Cortes han registraron una proposición de Ley de Medidas contra la Despoblación de Castilla y León "para abordar los problemas que afectan a Soria y poner medidas para solucionarlos".

Así lo han señalado, a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta en Soria, Ángel Ceña, Vanessa García y Juan Antonio Palomar donde explicado los ejes principales.

Los tres procuradores han destacado que esta proposición de ley es "fruto" del trabajo de muchas personas que han aportado sus ideas y que han ayudado a darles forma jurídica, "así que lo primero de todo", han apuntado "es agradecer su esfuerzo y su compromiso".

Así, han incidido en las "ideas, propuestas y sugerencias que han ido recogiendo de los agentes económicos y sociales en las diferentes reuniones que han ido manteniendo desde el inicio de la legislatura".

EJES DEL TEXTO

Una de las líneas maestras del texto presentado se centra en definir qué zonas se consideran despobladas en Castilla y León y, en función de esa definición, aplicar garantías de financiación, prestación de servicios de todo tipo y luchar contra el abandono institucional.

Otro de los ejes sobre los que pivota la proposición de ley de Soria ¡YA! busca privilegiar en materia fiscal a ciudadanos y empresas asentadas en las zonas despobladas de Castilla y León.

Asimismo, la propuesta del movimiento ciudadano quiere establecer un mecanismo de garantía rural por el que todos los planes, normas o estrategias de la Junta de Castilla y León tengan en cuenta el principal problema que tiene la Comunidad, es decir, la despoblación.

El texto registrado por Soria ¡YA! está dividido en 10 títulos y 151 artículos, "91 folios centrados en poner soluciones a este reto, y que puede suponer un antes y un después en la lucha contra la despoblación", ha señalado Ceña.

"Es un texto abierto, por lo que estamos receptivos a dialogar, escuchar y estudiar propuestas una vez comience a debatirse", ha destacado el procurador Ángel Ceña.

PROBLEMAS CON SOLUCIÓN

El procurador ha afirmado que el problema de la despoblación tiene solución, y ha puesto como ejemplo el norte de Escocia y los países del norte de Europa, donde el problema se lleva abordando con éxito desde hace años. "Mientras, en España y en Castilla y León estamos en la inacción", ha lamentado Ceña.

Ante los micrófonos de los medios presentes, los procuradores de Soria ¡YA! han ofrecido una serie de datos para dejar patente que es necesaria una ley que luche contra la despoblación. En este sentido, han recordado que el 53 por ciento de los nacidos en Soria viven fuera de la provincia, el porcentaje más alto de toda España.

"Un problema, que no sólo es nuestro, también es de Castilla y León", ha indicado Ceña, que además ha destacado que desde 2019 toda España crece en población menos tres comunidades: Extremadura, Asturias y Castilla y León.

Para Ceña, "la Junta no está haciendo lo necesario para afrontar el reto demográfico de la comunidad ya que desde el gobierno de Fernández Mañueco no paran de hablar de poner medidas, de poner en marcha una estrategia, de elaborar una ley de reto demográfico, pero la realidad es que pasan los años y no hay estrategia ni ley ni medidas".