Soria ¡YA! se reivindica como "clave" en las Cortes para dar voz a la provincia y obligar a la Junta a "mover ficha"

De izda a dcha, Vanessa García, Ángel Ceña y Juan Antonio Palomar hacen balance de la legislatura. - EUROPA PRESS

SORIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! se ha reivindicado como "clave" en las Cortes de Castilla y León para dar voz "por primera vez" a la provincia y obligar a la Junta a "mover ficha" y que se cumplan las propuestas.

Los tres procuradores de esta formación, Ángel Ceña, Vanessa García y Juan Antonio Palomar, han realizado este martes un balance de la legislatura en un desayuno informativo. La plataforma ha puesto el foco en qué ha supuesto para la provincia contar, por primera vez, con representación propia y en qué habría ocurrido de no haber existido esa voz en la cámara autonómica.

Ángel Ceña ha defendido que su presencia en las Cortes ha marcado un antes y un después para la provincia. "Por primera vez, los problemas específicos de Soria se han planteado, debatido y trabajado en profundidad de manera permanente en plenos, comisiones, reuniones y procesos de negociación", ha señalado Ceña. En este sentido, ha subrayado que "nunca antes se había hablado tanto de Soria en el Parlamento autonómico ni se había obligado al resto de partidos a posicionarse de forma explícita sobre las carencias de la provincia".

BALANCE NEGATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

Soria ¡YA! ha denunciado que la Junta de Castilla y León no ha abordado los problemas estructurales de la provincia. Así, se ha referido a la "ausencia de voluntad política, primero del Gobierno de coalición del Partido Popular y Vox, y posteriormente del PP en solitario".

Vanessa García ha detallado una actividad intensa y constante a lo largo de la legislatura. Así, ha detallado que, desde su entrada en las Cortes de Castilla y León, la formación ha registrado 985 enmiendas a proyectos y proposiciones de ley, además de alrededor de 200 proposiciones no de ley (PNL) registradas, de las que 127 han sido finalmente debatidas y 59 han sido aprobadas.

También ha defendido diez mociones relacionadas con sanidad, reto demográfico, natalidad, transporte, infraestructuras, cultura y calidad del agua. Todas estas iniciativas han estado centradas en asuntos específicos que afectan a la provincia. Asimismo, ha relatado que los procuradores han formulado 27 preguntas orales ante el Pleno al presidente de la Junta y 81 preguntas a los consejeros, todas ellas relacionadas directamente con los problemas de los sorianos.

PROBLEMAS DE SORIA

Juan Antonio Palomar, por su parte, ha subrayado que la labor de la formación ha permitido que los problemas de la provincia hayan estado de forma permanente encima de la mesa y ha cambiado el lugar que ocupa Soria en el debate político de la Comunidad.

La formación ha insistido en que no solo ha dado voz a la provincia, sino que ha obligado al resto de grupos parlamentarios a posicionarse sobre cuestiones que nunca antes se habían abordado en la cámara autonómica. Así, "junto a la acción institucional", ha puesto en valor el "trabajo de escucha y cercanía desarrollada durante estos cuatro años".

"La formación ha mantenido más de 200 reuniones con colectivos, agrupaciones y ciudadanía para recoger propuestas y trasladar esas demandas al debate político e institucional, atendiendo todas las peticiones de reunión recibidas", ha defendido Palomar.

En este sentido, y de cara a las próximas elecciones, el procurador ha advertido de que la experiencia de esta legislatura "demuestra que no basta con aprobar medidas para Soria si después no se ejecutan por parte de la Junta". "Contar con una representación propia fuerte es imprescindible para condicionar decisiones, exigir el cumplimiento de lo aprobado y evitar que los compromisos del Gobierno autonómico con la provincia se queden en titulares", ha apuntado Palomar.

Asimismo, ha reiterado que la única prioridad es la defensa de Soria y que "nadie va a defender mejor los intereses de la provincia en las Cortes de Castilla y León".