Soria ¡Ya! reprocha que la legislatura concluirá sin ley sobre despoblación y Mañueco dice que no es suficiente

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha reprochado este martes que la legislatura que está a punto de finalizar concluirá sin la aprobación de una ley para hacer frente a la despoblación que afecta a la comunidad autónoma, en general, y a la provincia soriana, en particular, a lo que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha respondido que una ley puede ayudar "pero no es suficiente" ya que "hacen falta muchas más cosas".

Dicho esto, ha tirado de ironía para recordar al portavoz de Soria ¡Ya! que para sacar buenas leyes adelante es necesario que no haya una actitud de bloqueo por parte de los grupos parlamentarios, como ha reprochado a los sorianos en el reciente debate de las enmiendas a la totalidad que dieron al traste con el presupuesto de la Comunidad pata 2026.

Fernández Mañueco ha asegurado además que desde que es presidente de la Junta de Castilla y León llega más gente a la Comunidad de la que se va y ha cifrado en 40.000 los habitantes que se han ganado a lo largo de esta legislatura, a lo que ha añadido que la provincia de Soria también ha ganado población.

Por su parte, Ceña ha lamentado los "siete años perdidos" por parte de la Junta de Castilla y León y de su "consejero estrella o estrellado", en alusión al titular de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sin legislar en materia de lucha contra la despoblación, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas que sí tienen una ley sobre el reto demográfico.

"El peligro del mundo es la gente que se sienta a mirar y no hace nada. Eso es usted, el peligro del mundo", ha espetado Ceña a Fernández Mañueco que ha asegurado que la despoblación es "preocupa y ocupa mucho" a la Junta que, según ha reivindicado, ha puesto en marcha "muchas medidas" como una ley para blindar los servicios públicos en el territorio "frente a aquellos que querían cerrar los servicios públicos en el territorio".

A esto ha añadido la puesta en marcha del BUSCyL para garantizar la movilidad de los ciudadanos de Castilla y León por todo el territorio de la Comunidad, las ayudas para mantener abiertos los bares en los pequeños municipios o las medidas de apoyo a las familias en cuestiones de conciliación y de corresponsabilidad.

"Como presidente, algo hice para que la Unión Europea permitiera que se diera una fiscalidad diferenciada a Soria, Cuenca y Teruel", ha reivindicado por último Fernández Mañueco.