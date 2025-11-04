Sorprendido con un carné de conducir falso en un control en la A-2 a su paso por Arcos de Jalón (Soria)

Archivo - Dispositivo de tráfico de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ARCOS DE JALÓN (SORIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado al conductor de un vehículo que fue sorprendido con un carné falso en un control preventivo en la A-2 a su paso por Arcos de Jalón (Soria).

El hecho ocurrió a las 04.40 horas del 19 de octubre, cuando agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Seguridad Ciudadana realizaban un control preventivo en kilómetro 167,000 de la A-2, según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los agentes, al proceder a la parada y control de un turismo e identificación del conductor, tuvieron dudas sobre la autenticidad del permiso de conducción.

Así, procedieron a su retirada mediante acta de intervención para su remisión, análisis y estudio por parte del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de la Guardia Civil de Tráfico de Soria.

Una vez realizado el estudio por parte de este grupo de investigación del permiso de conducción intervenido constataron su falsedad, por lo que se realizaron las gestiones pertinentes para la localización del conductor y su comparecencia en dependencias oficiales e instrucción de diligencias.

El conductor fue investigado por un delito de falsedad documental el día 23 de octubre de 2025 en dependencias del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria.

Las diligencias instruidas y el conductor han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Almazán (Soria). La Guardia Civil ha recordado que este delito está contemplado en el artículo 392 del Código Penal, puede conllevar una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.