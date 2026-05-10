El sorteo de La Primitiva deja sendos premios de 70.000 euros en Segovia y en Tordesillas (Valladolid)

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SEGOVIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva del sábado 9 de mayo ha dejado sendos premios de 70.723,26 euros a un acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) en Segovia y en Tordesillas (Valladolid), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, los boletos acertantes de Segunda Categoría se han validado en la Administración de Loterías número 12 de Segovia y en la 1 de Tordesillas, así como en la 400 de Madrid.

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado el 9 de mayo ha estado formada por los números 34, 10, 27, 30, 28 y 26. El número complementario es el 16, el reintegro el 9 y el Joker, 5749401. La recaudación ha ascendido a 10.977.127 euros.