'SOS-Tejible en ruta' visita 23 pueblos de Segovia con talleres para reducir residuo textil

La diputada de Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, (centro, de pie) durante el taller de Marugán - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'SOS-Tejible en ruta' de la Diputación de Segovia ha finalizado su segunda edición tras visitar, entre julio y agosto, 23 localidades de la provincia con talleres de costura, reparación y diseño sostenible, enfocados a reducir el residuo textil.

El proyecto ha mostrado a los vecinos y visitantes estivales del medio rural herramientas para dar una segunda vida a prendas en desuso y ha permitido reflexionar sobre la importancia de reducir los residuos textiles.

Brieva ha sido la última parada de un recorrido que comenzó el 15 de julio en Montejo de Arévalo. Desde entonces, la propuesta ha pasado por Aldeanueva del Codonal, Navafría, Ortigosa del Monte, Codorniz, Valle de Tabladillo, Urueñas, Pinarejos, Tabanera la Luenga, Donhierro, Fuentidueña, Castroserracín, San Martín y Mudrián, Grajera, Castrojimeno, Cerezo de Abajo, Sacramenia, Abades, Lastras de Cuéllar, Marugán, Duruelo y Santa María la Real de Nieva, hasta sumar veintitrés poblaciones en dos meses.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado el carácter transversal de una iniciativa que "permite hablar de medioambiente, consumo responsable y creatividad desde nuestros pueblos, demostrando que la sostenibilidad también puede abordarse de una manera práctica, cercana y participativa". La diputada ha señalado que llevar estas propuestas al territorio "facilita que los vecinos incorporen pequeños cambios a sus hábitos cotidianos y descubran que muchas prendas dadas por perdidas todavía tienen posibilidades".

En los talleres, los participantes han conocido técnicas de reparación, costura y diseño sostenible, desde el remiendo visible hasta la transformación de prendas en desuso. Así se ofrece a los vecinos una alternativa al modelo de consumo basado en adquirir, utilizar y desechar, apostando por prolongar la vida útil de los productos y aprovechar materiales que acabarían convertidos en residuos.

La iniciativa genera, además, espacios de encuentro en las localidades, especialmente durante el verano, cuando numerosos municipios de la provincia incrementan su población con la llegada de visitantes, y con vecinos que regresan unas semanas a sus pueblos de origen. Los talleres han reunido a distintas generaciones y han convertido una actividad de sostenibilidad en un punto de convivencia y participación social.

La propuesta es parte de la programación del proyecto 'Enreda en verde' de la Diputación de Segovia y ha contado con financiación de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, en consonancia con los objetivos de la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León (2021-2030), que promueve modelos de consumo más sostenibles basados en la reducción de residuos, la reutilización de recursos y el aprovechamiento de materiales.

En este sentido, la diputada ha incidido en que "la economía circular se construye también desde las pequeñas acciones y desde nuestros pueblos: reparar una prenda, reutilizar un tejido o transformar una pieza que ya no utilizamos son gestos sencillos, pero reducen el volumen de residuos y enseñan a consumir de una manera más responsable", ha concluido.