Stop Ganadería Industrial alerta de una macrogranja de 600.000 gallinas en Pajares de Adaja (Ávila)

ÁVILA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial ha advertido de la tramitación ante la Junta de Castilla y León por parte de una empresa segoviana de los permisos para construir una macrogranja de 600.000 gallinas ponedoras en Pajares de Adaja (Ávila), un municipio de 123 habitantes.

La explotación albergaría casi 5.000 gallinas por cada vecino en cuatro naves sin acceso al exterior, con 150.000 aves cada una, que ocuparían una finca de 37 hectáreas --aproximadamente 52 campos de fútbol-- para producir 168 millones de huevos al año, en un proyecto cuyo plazo de alegaciones finaliza el próximo 14 de diciembre.

La plataforma, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha alertado del consumo de agua de las instalaciones, que según el estudio de impacto ambiental necesitarían 43,8 millones de litros anuales --seis veces más que todos los vecinos o el equivalente a 17,5 piscinas olímpicas-- extraídos de un pozo de la propia finca con concesión de la Confederación Hidrográfica del Duero de hasta 72 millones de litros al año, en un municipio cuyo suministro no es apto para el consumo humano por superar los niveles de nitritos según el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC).

El proyecto señala además que la instalación generaría 9.000 toneladas de gallinaza al año --unas 25 toneladas diarias--, cerca de cien toneladas de cadáveres de aves y emisiones de casi 40 toneladas anuales de nitrógeno en forma de amoniaco y más de 52 toneladas de metano.

Según la empresa, estas emisiones no afectarán a la población al situarse las naves a más de 1.500 metros del núcleo urbano, si bien estarán ubicadas a 110 metros del arroyo de los Tordos y a 116 metros del arroyo de San Miguel, por lo que Stop Ganadería Industrial ha advertido de que este tipo de explotaciones "contaminan el agua, el aire y los suelos, y afectan a la salud de las personas que viven en estos territorios" y ha insistido en apostar por una ganadería sostenible.