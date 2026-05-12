Suárez-Quiñones defiende la gestión en prevención y afirma que estudiará las reivindicaciones sindicales

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en las instalaciones de Inbiotec, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 12 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este martes la gestión de la Junta en materia de prevención de incendios y ha manifestado que estudiará las reivindicaciones sindicales en esta materia.

El consejero se ha pronunciado de este modo tras las declaraciones del secretario general de UGT-Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez, en las que ha denunciado que la Junta, casi un año después de las promesas efectuadas sobre la modernización del servicio de extinción de incendios, "no ha hecho nada" antes de la campaña de este año. El sindicato ha censurado la "pasividad" de la Administración autonómica en esta materia y ha advertido de que no se han cubierto vacantes y las personas que prestarán servicio en la época estival no se han formado todavía.

La organización sindical también se ha referido a los problemas surgidos en torno a los compromisos que la Junta sí ha cumplido (a la hora de hacer fijos durante todo el año a los trabajadores que prestaban servicios cuatro o seis meses), ya que los vigilantes de las torretas ahora están contratados todo el año, pero no vigilan en el monte en los meses fríos y acuden a su trabajo "sin nada que hacer porque no hay un dispositivo de prevención pensado para darles trabajo".

Suárez-Quiñones ha expresado su respeto hacia la acción sindical y ha manifestado que el acuerdo firmado con los sindicatos en 2022 en materia de formación para vigilantes fuera del periodo de mayor riesgo de incendios está ya "muy superado". "No solo hemos cumplido con creces el acuerdo del 22, sino que los compromisos del presidente del año 2025 están también en un cumplimiento clarísimo", ha sostenido.

"De todo vamos aprendiendo y de todo vamos incorporando muchísimos medios", ha recalcado y ha apuntado que si se comparan el operativo y los medios que había en 2021 con los actuales, estos se han duplicado. "Nosotros tenemos la acción a favor de estar más preparados con un frontispicio en el que estamos", ha apostillado.

En cuanto a los vigilantes de las torretas, ha señalado que antes trabajaban unos pocos meses y ahora están todo el año y la Junta trabaja en su preparación para realizar otras labores. "En eso estamos, por tanto esa transformación de un operativo permanente todo el año de todo el personal público conlleva la necesidad de hacer muchas cosas en las que estamos y por tanto daremos cumplimiento a todos los compromisos que hemos asumido", ha concluido.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha realizado estas declaraciones durante su visita al Instituto de Biotecnología de León (Inbiotec), Área de Biotecnología de Cesefor, en la capital leonesa.