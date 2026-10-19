Suárez-Quiñones ensalza la valía de Ester Muñoz, cabeza de lista al Congreso por León: "Es una grandísima noticia"

La portavoz del PP en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por León, Ester Muñoz, en una imagen reciente durante una rueda de prensa. - Gustavo Valiente - Europa Press

LEÓN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha ensalzado la valía de la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, tras conocer que repetirá como cabeza de lista del PP al Congreso por León para las próximas elecciones generales, un anuncio que es "una grandísima noticia".

"Es uno de los valores más importantes que tiene el país y el Partido Popular a nivel nacional. Es una mujer que ha tenido una presencia institucional y política en la provincia; que ha nacido y que ha mamado de los problemas y de la realidad de León", ha subrayado, para enalzar su defensa por los intereses de León.

En este sentido, ha señalado que la gestora del partido está a disposición de los integrantes de las listas al Congreso y al Senado con el objetivo de obtener los mejores resultados en las próximas elecciones del 29 de noviembre y con las mejores perspectivas de futuro para la provincia leonesa.

En cuanto al resto de miembros de las candidaturas del PP al Congreso y el Senado por León, se conocerán en los próximos días y, según ha destacado, serán "las mejores mujeres y los mejores hombres" para el proyecto del partido y para llevar a Alberto Núñez Feijoó a presidir el Gobierno central.

Para Suárez-Quiñones, el PP de León tiene la "importante" misión de colaborar para que las elecciones nacionales tengan "el mejor resultado" y poder cambiar el estado de España, que, en su opinión, se encuentra "sumida en una absoluta crisis" institucional, política y social por un Gobierno "pernicioso".

"Yo creo que después de la Transición, después del 23F, estamos en un momento de similar significación histórica, porque en definitiva es o Alberto Núñez fijó o continuar con un régimen que sabe Dios hasta dónde podría llegar", ha añadido.

PROYECTOS "ABANDONADOS Y OLVIDADOS"

En este contexto, el presidente de la Comisión Gestora del PP de León se ha referido a los proyectos "abandonados y olvidados" por parte del Ejecutivo central como la A-76, la circunvalación de Ponferrada, el acceso al Hospital El Bierzo desde la A-6, la A-60, el proyecto de urbanización de la plataforma logística de Torneros, la segunda fase del Parador San Marcos o la llegada de FEVE a la capital leonesa.

"Es el momento en el que se diga sí a todos los proyectos", ha enfatizado, para añadir que el 29 de noviembre puede haber un cambio que permita que España y León "resurjan", y que los leoneses vean materializados los proyectos.

Juan Carlos Suárez-Quiñones se ha pronunciado de este modo momentos antes de participar en la reunión de la Comisión Gestora del PP de León celebrada en el Edificio Fierro, sede del Instituto Leonés de Cultura (ILC).