Suárez-Quiñones estima en 30.000 los profesionales que se necesitan en CyL para cubrir el déficit en la construcción

Autoridades antes de participar en la jornada. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha estimado en 30.000 los profesionales que Castilla y León necesita para "absorber" la capacidad de trabajo actual en el sector de la construcción.

El consejero, que ha participado junto a otras personalidades como el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en las jornadas las jornadas de 'Universidad Pyme en ruta' que se celebran hoy en Valladolid, ha recordado que el sector da empleo a 70.000 personas, que considera "insuficiente" después de su "resurgir" con un incremento en las afiliaciones a la Seguridad Social, el número de empresas y la licitación de obra pública.

No obstante, este crecimiento ha evidenciado un "déficit de profesionales" que el sector busca paliar atrayendo a la juventud. Para ello la Junta, de la mano de la Fundación Laboral de la Construcción, quiere hacer "más atractiva" la empleabilidad a través de una construcción "más tecnificada, digitalizada y segura".

Al hilo de estas palabras, el delegado del Gobierno ha recordado que jornadas como estas sirven para "acercar recursos al día a día de las empresas de la construcción en Castilla y León, dentro del ámbito de la seguridad, de la salud laboral, de la formación o de la digitalización".

"Dentro del ámbito de la acción y de las acciones que se van a llevar a cabo a través de estas jornadas tenemos que hablar también del pilar básico que es la prevención, porque más prevención es más productividad y más prevención es más futuro para las empresas", ha abundado Nicanor Sen para subrayar la importancia de trabajar "en favor de las empresas, crear estrategias y apoyar siempre a las pymes".

Por su parte, la directora de oferta de gestión en Fundae, Mercedes Carrasco, ha considerado "esencial" que los trabajadores tengan formación en materias como "seguridad y salud". En este sentido, ha apuntado que en 2025 formaron "a más de 700.000 trabajadores, 328.000 fueron del sector de construcción, 15.000 en Castilla y León". "Y queremos seguir potenciando que la formación sea uno de los pilares para que todos los trabajadores estén dotados de las competencias necesarias para desarrollar su trabajo de manera efectiva", ha abundado.

Por último, el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León, Javier Vega, ha reconocido que la construcción atraviesa problemas en materia de "vivienda y materiales" y que es imprescindible la colaboración público-privada para "tirar hacia delante" de un sector "sostenible en el tiempo y con mucho futuro". Además ha hecho autocrítica al reconocer que no han sido capaces "de llegar a las mujeres para que se integren en el propio sector y en muchos casos a los jóvenes".