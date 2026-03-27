Suárez-Quiñones justifica la declaración de riesgo medio de incendios en la mayor afluencia de gente en Semana Santa

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a la directora general de Protección Civil y Emergencias en la Comunidad, Irene Cortés. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha justificado la declaración de riesgo medio de incendios del 27 de marzo al 6 de abril en la mayor afluencia de gente a la Comunidad durante la Semana Santa, lo que conlleva más presencia de personas en el medio natural.

Suárez-Quiñones, quien este viernes ha hecho balance del trabajo del 112 a lo largo de 2025, ha incidido en que durante estos días de Semana Santa hay "gran afluencia" de personas a la Comunidad, más aún con la expectativa de buen tiempo, lo que genera más presencia en el medio natural, con más gente disfrutando de espacios naturales y bosques.

Así, aunque hay humedad, hay riesgo de incendios como los que ya se producen, por ello "siempre" se hace una "especial llamada" a la responsabilidad a través de esa declaración de riesgo medio que conlleva también una disponibilidad mayor de medios para poder atender las incidencias que se puedan producir.

A este respecto, aunque no ha concretado cifras sobre los medios activos, ha apuntado que ahora mismo el operativo de prevención y extinción de incendios se ha establecido "todo el año" y es "muy potente" y cuenta con la "práctica totalidad" de sus efectivos.

"Por lo tanto, hay un gran número de efectivos materiales y personales para atender esas eventualidades", ha añadido el consejero de Medio Ambiente.

En cuanto a los incendios registrados estas últimas semanas, Suárez-Quiñones ha aclarado que los meses de marzo y abril suele haber "bastantes" incendios forestales aunque, gracias a las circunstancias meteorológicas y el estado de la vegetación, se atienden con "facilidad" y "rapidez" y "no llegan a mayores".

INCENDIOS HABITUALES

En este sentido, ha añadido que el número de incendios que ha habido hasta el momento este año son los habituales de estos meses, pero ha lanzado un aviso para "limitar al máximo" los mismos.

"No podemos conformarnos con que haya los habituales, lo que no tendría que haber es ninguno, salvo los incendios de causa ajena a la mano del hombre imprudente o dolosa, y por lo tanto ahí tendrían que limitarse, que son el 7 por ciento de los incendios", ha afirmado.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha asegurado que hay incendios en los que está la mano del hombre detrás en febrero, marzo y abril y por eso se lanzan esas llamadas para evitarlos.

Por lo que se refiere a la localización de estos fuegos, el consejero ha diferenciado entre la parte oeste y la este de la Comunidad, ya que en la primera, que se corresponde con León, Zamora, Salamanca y Ávila, ha explicado que hay un mayor número de incendios de causa humana e intencionados "tradicionalmente" por aspectos culturales y de otro tipo, ya que no hay un gran aprovechamiento del monte, lo que hace que su valor para las personas sea "menos relevante".

Por el contrario, en la parte este de la Comunidad se localizan otras provincias donde hay un aprovechamiento "importante" del monte, de carácter maderero de las superficies boscosas, lo que es un valor económico "muy relevante" y por eso hay muchos menos incendios provocados con intencionalidad.

Así, ha insistido en que el 90 por ciento de los incendios tiene la mano del hombre detrás y son los que hay que "tratar de eliminar" porque suponen un peligro además de requerir la asignación de recursos, por eso se hacen este tipo de llamadas y avisos como el que recientemente ha hecho la Delegación Territorial de la Junta en la provincia de León.