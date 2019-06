Suárez-Quiñones "no habla" del veto de Cs porque se trata de "negociaciones entre partidos"

Publicado 07/06/2019 13:34:29 CET

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha rehusado a "hablar" sobre la exigencia de Cs para que no repita en el cargo y se ha limitado a señalar que su labor es la de "continuar trabajando".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios durante su participación en la entrega del sello ambiental 'Centro Educativo Sostenible' que se ha celebrado esta mañana en el PRAE de Valladolid.

Suárez-Quiñones ha incidido en que a él no le corresponde "hablar" de este veto porque se trata de "negociaciones entre partidos", al tiempo que ha asegurado que lo único que tiene que hacer es "trabajar" y "no pronunciarse".

Cuestionado sobre si su intención era continuar en el cargo, ha aclarado que no se trata de "lo que piense uno", sino de lo que "proceda en su momento" por quien tiene que tomar decisiones. "No me voy a pronunciar", ha zanjado.