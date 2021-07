La subcampeona de España en natación Aroa Silva destaca que estudiar en la UCAV le permite "entrenar al 100%"

ÁVILA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nadadora Aroa Silva, medallista en competiciones internacionales en piscina y también en aguas abiertas, subcampeona de España absoluta en piscina y tercera en el campeonato de España de larga distancia, ha destacado como estudiar en la UCAV le permite el "privilego" de "poder entrenar al 100 por ciento".

Silva, de 18 años y que compagina su trayectoria deportiva con su formación académica, estudia el Grado en Nutrición y Dietética en la Universidad Católica de Ávila (UCAV) de forma semipresencial, ha informado la UCAV.

Campeona de España en varias disciplinas que la han llevado a estar dentro del equipo nacional durante cuatro años, viajando por diferentes lugares del mundo, la nadadora eligió la UCAV por ser "una de las universidades que mejo" le podrían "ayudar a compatibilizar el deporte de alto nivel con los estudios".

"Quería que mi carrera estuviese vinculada de alguna forma u otra al deporte", ya que "una de las cosas que el tiempo me hizo ver era que tener unos buenos hábitos de vida y de alimentación eran muy importantes para mi carrera deportiva", ha explicado la nadadora asturiana.

"Poco a poco me fue interesando más este mundo y cuando empecé el bachiller ya tenía claro que quería especializarme en nutrición deportiva", ha señalado la estudiante nacida en Mieres (Asturias).

Hay veces que a lo largo del día tengo tiempo entre sesión y sesión de avanzar cosas de la universidad, y otros en los que no puedo hacerlo a lo largo del día y lo recupero por la noche", dice Silva sobre sus estudios en función de los horarios en los que entrena.

"Estudiar en la UCAV me ha dado el privilegio de poder entrenar al 100%, dado que normalmente no me puedo conectar a las clases porque entreno toda la tarde, pero poder acceder a la plataforma después, ver todas las clases y en la calidad que son subidas es algo que en otras universidades no podría".