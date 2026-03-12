La Subdelegación del Gobierno en Valladolid espera que las obras de la Ciudad de la Justicia arranquen en septiembre

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha apuntado que espera que las obras de la Ciudad de la Justicia, en el entorno del antiguo colegio de El Salvador, puedan comenzar en el mes de septiembre, después de que el Consejo de Ministros de esta semana haya autorizado los trámites para la licitación del contrato de obras.

El representante del Gobierno de España ha explicado que, tras la aprobación el pasado martes del gasto de 42,1 millones de euros para el contrato de obras de ejecución de la Ciudad de la Justicia, se puede dar paso al proceso de licitación y espera que "en los próximos días" se publique la apertura del mismo en la Plataforma de Contratación del Estado y se pueda comenzar a recibir ofertas.

Con ello, confía en que en septiembre de 2026 puedan comenzar las obras, por lo que ha subrayado que se cumple "perfectamente" el calendario estimado por el Ministerio de Justicia.

Jacinto Canales ha destacado que con el acuerdo del Consejo de Ministros ya se ha realizado la reserva de crédito para los siguientes ejercicios, por lo que la financiación "no depende de si hay presupuestos aprobados o no".

De hecho, ha incidido en que "si no se tuerce" nada en 2029 podrá entrar en funcionamiento la Ciudad de la Justicia, un plazo que mantiene el Ministerio de Justicia.