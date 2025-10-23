Sube un 10,7% la firma de hipotecas en agosto, por encima de la media

Archivo - Una mujer señala una escritura de compraventa de una hipoteca, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León ha crecido un 10,7 por ciento en agosto respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,51 por ciento a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.538 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Castilla y León se prestaron 178,63 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en agosto, un 21,31 por ciento más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 18,8 por ciento.

En función del total de fincas, se constituyeron un total de 2.069 hipotecas en la Comunidad, con un desembolso de capital de 282,73 millones de euros. De ellas, 55 fueron sobre fincas rústicas y 2.014 sobre urbanas.

Y de las 2.014 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en agosto en Castilla y León, 1.538 fueron sobre viviendas; 17 en solares y 459 en otro tipo.

Por su parte, el número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 25 y en 31 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 486 hipotecas con cambios en sus condiciones, 430 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.888 préstamos sobre fincas en Castilla y León. De ellas 1.336 correspondieron a viviendas, 77 a fincas rústicas, 450 a urbanas y 25 sobre solares.

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Cantabria (+63,84%), Baleares (+41,75%) y Aragón (+39,85%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Asturias seguida de Extremadura y Madrid con caídas del 15,58%, 12,52% y 8,62%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+99,15%), Aragón (+66,79%) y La Rioja (+62,95%) marcando los mejores registros, salvo en Asturias, en donde se redujo un 3,47%.