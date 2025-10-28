Sube un 1,13% el número de pensionistas en octubre y un 4,52% la nómina de pensiones

Archivo - Una señora mayor sujeta una bolsa mientras camina, a 24 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 634.843 en octubre, un 1,13 por ciento más que hace un año (+1,55 por ciento en España), con una cuantía media de 1.316,17 euros, ligeramente por encima de la media nacional que alcanza los 1.315,31 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la Comunidad ha crecido un 4,52 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, también ligeramente por encima del incremento registrado en el resto del país (4,43 por ciento).

De las 634.843 pensiones registradas en la Comunidad, 40.154 pensionistas son de Ávila con una pensión media de 1.160,72 euros; 94.950 de Burgos (1.413,70 euros); 140.833 de León (1.312,73 euros); 44.381 de Palencia (1.346,83 euros); 83.368 de Salamanca (1.230,71 euros); 35.868 de Segovia (1.256,44 euros); 22.985 de Soria (1.275,84 euros); 124.516 de Valladolid (1.437,15 euros) y 47.788 pensionistas de Zamora (1.132,77 euros).

Esto representa aumento del número de pensionistas en las nueve provincias con especial intensidad en Valladolid, donde suben un 1,96 por ciento, seguida de Ávila (1,61 por ciento), Segovia (1,33 por ciento), Burgos (1,32 por ciento), Palencia (1,28 por ciento) y Salamanca (1,25 por ciento) con el resto por debajo del uno por ciento: Soria, 0,90 por ciento; León, 0,32 por ciento, y Zamora, 0,17 por ciento.

Además, del total de pensiones concedidas en octubre, 18.787 son de orfandad, con una cuantía media de 568,63 euros; 3.914 son familias numerosas que perciben 804,22 euros; 50.698 son por incapacidad permanente por una media de 1.202,01 euros; 413.657 son por jubilación, con una percepción media de 1.504,33 euros, y 147.787 son por viudedad, con una media de 937,26 euros.

Por su parte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 143.471 y suponen el 22,6 por ciento del total, porcentaje que sube al 29,7 por ciento en el caso concreto de las mujeres mientras que baja al 15,6 por ciento para los hombres.

La mayor cuantía de pensiones con complementos a mínimos se registra de nuevo en León, con 27.142, seguida de Salamanca, con 24.396; Valladolid, con 23.231; Zamora, con 16.982; Burgos, con 15.819; Ávila, con 12.995; Palencia, con 9.693, Segovia, con 8.516, y Soria, con 4.697.