Sube un 1,30% la estimación de nacimientos en mayo en CyL, algo más que en España (0,84%)

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VALLADOLID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Castilla y León ha registrado un incremento del 1,30 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de mayo de 2026, cuando se alcanzaron los 1.188 natalicios con un acumulado de 5.210.

Por su parte y según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultadas por Europa Press, el total nacional ha subido un 0,84 por ciento respecto al mismo momento del pasado ejercicio con un total de 26.271 natalicios.