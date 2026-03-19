Sube un 5,5% la población de CyL residente en el extranjero, hasta 205.215 personas a 1 de enero

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VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La población de Castilla y León residente en el extranjero aumentó un 5,50 por ciento durante el año 2025 y se situó en 202.215 personas a 1 de enero de 2026, frente a los 194.500 un año antes lo que supone un incremento en cifras absolutas de 10.715 personas, según la Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) consultada por Europa Press.

Además, Castilla y León ha superado en 0,4 puntos el aumento de la población española residente en el extranjero que creció un 5,1 por ciento durante el año 2025 y se situó en 3.202.002 personas a 1 de enero, 156.036 más.

Por continente, el 60,0 por ciento de las personas inscritas tenía fijada su residencia en América, el 36,4 por ciento en Europa y el 3,6 por ciento en el resto del mundo. Los mayores aumentos de inscritos durante el año 2025 se dieron en América (115.965 más) y Europa (32.791) y en términos relativos, los mayores incrementos se produjeron en Asia (9,2 por ciento) y África (6,5 por ciento).