Sube un 8,0% la compraventa de viviendas en septiembre, quinto mejor dato del país

Archivo - Un hombre camina frente a un escaparate de anuncios de viviendas, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla y León aumentó un 8,0 por ciento en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 3,78 por ciento a nivel nacional, y sumó un total de 3.101 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del quinto mejor dato en la evolución de la compraventa de viviendas del país que lideraron Castilla-La Mancha (19,0 por ciento), Comunidad Foral de Navarra (12,4 por ciento) y Andalucía (10,2 por ciento) mientras que Illes Balears (-9,6 por ciento), Principado de Asturias (-4,1 por ciento) y La Rioja (-3,2 por ciento) registraron los mayores descensos.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Castilla y León, 2.840 se realizaron sobre viviendas libres y 261 sobre inmuebles de protección oficial. En función de la antigüedad de los inmuebles, 513 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 2.588 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 5.089 operaciones sobre viviendas y además de las 3.101 compraventas, 1.053 fueron herencias, 101 donaciones y una permuta.

En total, durante septiembre se transmitieron en Castilla y León 9.724 fincas urbanas a través de 5.888 compraventas, 1.887 herencias, 204 donaciones, siete permutas y 1.738 operaciones de otro tipo.

Además, se realizaron 6.219 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 2.808 herencias, 1.666 compraventas, 116 donaciones, 20 permutas y 1.609 operaciones de otro tipo.