Sube a gravedad 2 el incendio de Anllares (León) al suponer una "amenaza seria" a poblaciones cercanas

Sube a gravedad 2 el incendio forestal de Anllares (León) por "amenza seria" a poblaciones - EUROPA PRESS

LEÓN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio originado el pasado viernes en el municipio leonés de Anllares del Sil, al suponer una "amenaza seria" a las poblaciones cercanas y requerir de medidas de socorro de la población o protección de bienes,

Según datos de la plataforma Inforcyl, el incendio se originó el pasado viernes 8 de agosto a las 19.55 horas y se ha elevado a nivel 2 (IGR 2) este miércoles a las 16.53 horas y en el lugar trabajan un total de diez medios terrestres.

En concreto, dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, una autobomba, un EDIF y tres hidroaviones trabajan para sofocar el fuego cuyo origen está en investigación.