Suben un 0,3% las pernoctaciones hoteleras en septiembre

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León aumentaron un 0,3 por ciento en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, frente a un 1,2 por ciento más en España, y sumaron un total de 879.498 pernoctaciones con las que encadena seis meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de Castilla y León se alojaron un 1,57 por ciento más de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, y alcanzaron los 534.987 viajeros.

Castilla y León alcanzó en septiembre una ocupación del 49,03 por ciento (66,91 por ciento en el resto del país) y el sector hotelero empleó a 7.137 personas, lo que supone un incremento del 4 por ciento interanual.

Por nacionalidad, 365.626 eran residentes en España, el 68,34 por ciento, mientras que 169.361 (31,66 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 0,9 por ciento y los extranjeros aumentaron un 3,1 por ciento.

Del total de pernoctaciones en Castilla y León, 625.294 las realizaron residentes en España (un 71,1 por ciento), mientras que 254.204 (28,9%) fueron residentes en el extranjero.

Por su parte, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 75,11 euros, lo que representa una subida del 5,9 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 4,04 por ciento respecto al año anterior en Castilla y León.

Por comunidades autónomas, Baleares anotó el mayor grado de ocupación por plaza, con un 81,44%, seguida de Canarias (74,06%) y País Vasco (70,21%), mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura, (42,18%), Castilla - La Mancha (45,03%) y Aragón (47,41%).

Y en función del total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,39%) en septiembre junto a Cataluña (16,83%) y Andalucía (15,67%).