Suben un 11,3% las exportaciones hasta junio con un superávit de 1.838 millones

Las exportaciones aumentaron un 9,8% en junio, cuarta mejor evolución del país donde crecieron un 2,4%

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla y León aumentaron un 11,3 por ciento en los seis primeros meses de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024 --un uno por ciento en el conjunto del país--, así, se ha alcalzaro un superávit de 1.838 millones. Las exportaciones en este periodo en la Comunidad alcanzaron los 10.292 millones de euros, lo que supone un 5,2 por ciento del total nacional.

Por su parte, las importaciones crecieron un 3 por ciento, cuando la media aumentó un 5,4 por ciento, hasta los 8.454,6 millones de euros, el 3,8 por ciento del total nacional, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa recogidos por Europa Press.

De esta forma, la balanza comercial de Castilla y León arrojó un superávit de 1.838 millones de euros, frente a 1.039 millones en el acumulado a 2024.

Se trata del quinto mejor dato en la evolución acumulada de las exportaciones de las comunidades autónomas que lideraron Ceuta y Meilla con aumentos del 74,8 por ciento y del 86,5 por ciento respectivamente, seguidas de Canarias, con un 12,4 por ciento y Madrid (12 por ciento) con descensos en nueve.

Los datos del comercio exterior de los meses de enero y junio se explican por el crecimiento del 18,6 por ciento en automoción, que llegó a los 4.004,5 millones de euros. No obstante cayeron las de semimanufacturas no químicas (-0,1 por ciento hasta 1.752 millones) y las de alimentación, bebidas y alcohólicas (-1,8 por ciento hasta los 1.582,2 millones de euros.

Por su parte, las importaciones cayeron en el sector de la automoción (-14,2 por ciento hasta 1.884,8 millones) y aumentaron en alimentación, bebidas y alcohólicas (17,4 por ciento hasta 1.105 millones de euros) y semimanufacturas no químicas (1,4 por ciento hasta los 856,2 millones).

Estos datos dejan saldos positivos en automoción (2.119,7 millones), en semimanufacturas no químicas (895,8 millones) y en alimentación, bebidas y alcohólicas (477,1 millones).

DATOS DE JUNIO

Por su parte, las exportaciones de Castilla y León aumentaron un 9,8 por ciento en junio hasta los 1.641,6 millones, por encima de la media del país donde crecieron un 2,4 por ciento, y representaron el 4,9 por ciento del total. Se trata en este caso de la cuarta mejor evolución de las ventas al exteriord el país.

En el caso de las importaciones de Castilla y León crecieron un 27,9 por ciento --la media aumentó un 10,9 por ciento-- hasta los 1.432,7 millones de euros, lo de queja un superávit de 208,9 millones de euros (376 millones en el sexto mes de 2024).

Estos datos se explican por un repunte de las exportaciones de la automoción (42,8 por ciento hasta los 716,9 millones) ya que cayeron en semimanufacturas no químicas (-15,7 por ciento hasta 250,8 millones) y en alimentación, bebidas y tabaco (-7,9 por ciento hasta 250,1 millones).