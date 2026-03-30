Suben un 1,5% las ventas del comercio minorista en febrero, sexto peor dato, y un 0,9% la ocupación

Archivo - Una persona pesa cuatro piezas de naranjas y una piña en la frutería 'Vitaminas', a 2 de enero de 2023, en Madrid (España). El Gobierno ha suprimido durante seis meses el IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de prim - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor en Castilla y León registraron un aumento del 1,5 por ciento en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior mientras que en España subieron medio punto más, un 2,0 por ciento, tasa 1,7 puntos por debajo de la del mes anterior y la menos pronunciada desde febrero de 2025, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León ha anotado el sexto peor dato en la evolución de las ventas del comercio al por menor de las comunidades autónomas que subieron en tasa anual en quince autonomías y bajaron en dos, por lo que ha registrado además el cuarto menor aumento.

Y en lo que va de año las ventas del comercio minorista han subido un 2,1 por ciento, de nuevo peor dato que en España donde han crecido un 2,9 por ciento.

Por su parte, la ocupación del sector aumentó un 0,9 por ciento en tasa anual, dos décimas más en este caso que en España (0,7 por ciento), pero ha caído siete décimas respecto al mes anterior, una décima menos que en el resto del país (-0,8 por ciento). En lo que va de año ha crecido un punto (0,8 por ciento en el resto del país).

A nivel nacional con el repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 20 meses consecutivos de alzas.

Eliminados los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 2,2 por ciento en febrero en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,6 puntos inferior y la menor desde noviembre de 2024. No obstante, con el avance del segundo mes del año, se encadenan ya 39 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En tasa mensual (febrero sobre enero) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista bajaron un 0,1 por ciento.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista creció en febrero un 0,7 por ciento respecto al mismo mes de 2025, tasa una décima inferior a la del mes anterior. No obstante, el empleo en el comercio minorista acumula 54 meses consecutivos en tasas positivas.