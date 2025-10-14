Suben un 23,2% las inversiones reales hasta 1.725 millones, el 10,97% del total, impulsadas por el sector público

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2026 contempla un total de 1.725 millones de euros en concepto de inversiones reales, que crecen un 23,21 por ciento respecto a las de 2024 --alcanzaron los 1.400 millones de euros-- y representan en concreto el 10,97 por ciento de los 15.715,83 millones de euros presupuestados en total.

La mayor parte de las inversiones reales correrán a cargo de la Administración autonómica, con 1.195 millones, un 9,51 por ciento más que en 2024 cuando llegaron a los 1.091 millones. Esto supone que la Junta destinará a inversiones reales el 7,6 por ciento del total del presupuesto autonómico.

Por su parte, los otros 530 millones en inversiones reales corresponderán al sector público empresarial que repunta un 73,14 por ciento respecto a los 309 millones previstos en 2024.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha significado que las inversiones sociales prioritarias subirán un 53,75 por ciento y alcanzarán un total de 528 millones para hospitales, centros de salud, colegios públicos, universidades, centros de mayores, menores, discapacidad e instalaciones juveniles.

Ente las principales actuaciones ha citado la Escuela de Educación Especial de Miranda de Ebro (Burgos); el Centro de FP La Merced en Soria y el Conservatorio de Música de Zamora, en el ámbito educativo, y las obras en el Hospital Río Carrión, en Palencia; el nuevo de Aranda de Duero (Burgos); el proyecto del nuevo Hospital de Segovia y obras en centros de salud de las nueve provincias, en infraestructuras sanitarias.

Y en el caso de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el departamento que más crece en el presupuesto, va a destinar 560 millones de euros a inversiones medioambientales en espacios naturales y para la protección de la biodiversidad, según ha avanzado el presidente.

Fernández Mañueco ha explicado que crecerán un 30 por ciento las partidas para la mejora del medio natural, entre ellas las inversiones en operativo para la prevención y la lucha contra los incendios "con más medios aéreos" que ha cifrado en cuatro helicópteros más, cuatro unidades helitransportadas adicionales, más drones, más del doble de bulldozers, más vehículos nodriza y más puestos de mando avanzados.

Por otro lado, ha recordado que este año se va a poner en marcha una inversión de 11 millones de euros para que las diputaciones provinciales puedan adquirir maquinaria para ayudar a los municipios en la ejecución de los anillos de seguridad contra los incendios.

Finalmente, ha avanzado un "máximo histórico" en inversión de suelo industrial que llegará a los 125 millones de euros, y el "máximo histórico" también en I+D+i hasta los 476 millones de euros.