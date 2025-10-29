Suben un 3,7% las ventas del comercio minorista en septiembre, tercer menor aumento

Archivo - Varias mujeres pasan por delante de una tienda - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor en Castilla y León registraron un avance interanual del 3,7 por ciento en septiembre, por debajo de la media donde repuntaron un 6,2 por ciento, una tasa 3,1 puntos superior en este caso a la del mes anterior y la más elevada desde el pasado mes de junio, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata en concreto del tercer menor aumento de las ventas del comercio al por menor del país que subieron en tasa anual en todas las comunidades autónomas lideradas por País Vasco (8,3 por ciento) con Comunidad Foral de Navarra a la cola (1,7 por ciento).

A nivel nacional, con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 15 meses consecutivos de alzas. Eliminados los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,2% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, tasa cinco décimas inferior a la de agosto. Con el avance de septiembre, se encadenan ya 34 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 1,3% en septiembre respecto a igual mes del año pasado, tasa siete décimas por debajo de la registrada en agosto. Con el repunte de septiembre, el empleo en el comercio minorista suma 49 meses de incrementos interanuales consecutivos.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,5%, lo mismo que en el mes previo.