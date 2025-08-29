Suben un 1% las ventas del comercio minorista en julio, peor dato del país, y crece un 1,9% la ocupación

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor subieron un 1 por ciento interanual en Castilla y León en el mes de junio, el peor dato del país, mientras que la ocupación ha crecido un 1,9 por ciento, según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los Índices de Comercio al por Menor (ICM), recogidos por Europa Press.

Se trata del menor aumento de las ventas minoristas a precios constantes, que subieron en tasa anual en todas las comunidades autónomas en julio con Castilla y León a la cola de España, donde se ha registrado un avance interanual de un 4,3 por ciento.

En cuanto a la ocupación, la empleabilidad ha crecido un 1,9 por ciento en la Comunidad en julio, en comparación con el mismo mes de 2024, frente al 1,4 por ciento de España.

Por su parte, en lo que va de año la ocupación del sector del comercio al por menor en Castilla y León anota tasas positivas del 0,6 por ciento, menos de la mitad que en España, donde esto se sitúa en un 1,5 por ciento.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 4,3 por ciento en julio, tasa dos puntos inferior a la del mes anterior. Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 13 meses consecutivos de alzas.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación subieron un 4,1 por ciento interanual, mientras que las ventas del resto de productos aumentaron un 4,8 por ciento en comparación con julio de 2024, con avances del 1,8 por ciento, del 7 por ciento y del 5,2 por ciento en equipo personal, equipo del hogar y salud, respectivamente.

Asimismo, las ventas en las estaciones de servicio aumentaron un 5,1 por ciento en el séptimo mes del ejercicio en comparación con igual mes del año pasado.

Por modos de distribución, se registraron ascensos interanuales en todos ellos. Los repuntes más pronunciados de las ventas los presentaron las grandes cadenas (+6,2 por ciento) y el comercio electrónico (+5,2 por ciento), seguido de las empresas unilocalizadas (+4,9 por ciento), las pequeñas cadenas (+0,9 por ciento) y las grandes superficies (+0,5 por ciento).

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,7 por ciento en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 1,5 puntos inferior a la de junio. Con el avance de julio, se encadenan ya 32 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En tasa mensual (julio sobre junio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista bajaron un 0,4 por ciento, su primer descenso mensual desde el pasado mes de enero.

Dentro de la serie corregida, por modos de distribución, todos presentaron tasas mensuales negativas salvo el comercio electrónico, que elevó un 1,2 por ciento sus ventas en el mes. El mayor retroceso, en cambio, se lo anotaron las pequeñas cadenas, con un descenso de su facturación mensual del 1,9 por ciento.

En julio, y dentro de la serie corregida, las ventas de los productos alimenticios disminuyeron un 0,1 por ciento, mientras que las del resto de productos bajaron un 0,3 por ciento. En las estaciones de servicio, las ventas retrocedieron un 2,2 por ciento en el séptimo mes del año.

En los siete primeros meses del año, las ventas del comercio minorista se han incrementado una media del 3,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 (+4,3 por ciento en la serie corregida), destacando los avances de las grandes cadenas (+5,9 por ciento) y del comercio electrónico (+3,3 por ciento).

EL EMPLEO DESACELERA SU RITMO DE AVANCE

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 2 por ciento en julio respecto a igual mes del año pasado, tasa que se situó dos décimas por debajo de la registrada en junio. Con el repunte de julio, el empleo en el comercio minorista suma 47 meses de incrementos interanuales consecutivos.

Por modos de distribución, los mayores aumentos interanuales de la ocupación en julio se observan en las grandes cadenas (+3,6 por ciento) y en las grandes superficies (+2 por ciento), seguido de las pequeñas cadenas (+1,8 por ciento) y de las empresas unilocalizadas (+1,1 por ciento).

En términos mensuales, el empleo en el sector del comercio minorista aumentó un 1,4 por ciento, destacando el aumento de las grandes superficies (+3,3 por ciento) y de las estaciones de servicio (+2,5 por ciento).