Subvención de 138.000 euros para fomentar la transferencia de conocimiento de la Cátedra ULE Tech-Circular

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 138.500 euros para financiar los costes derivados de las actividades de la Cátedra ULE Tech-Circular de la Universidad de León (ULE) hasta finales de octubre de 2027. Esta iniciativa busca impulsar la comarca del Bierzo, llevando el conocimiento generado en dicha universidad al tejido social y productivo de esta zona de la provincia.

La Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027 recoge entre sus líneas de actuación el fomento de la transferencia de conocimiento, reforzando la implicación de los agentes generadores de conocimiento en la puesta en valor de soluciones innovadoras para la economía y la sociedad.

En este marco, la Consejería de Educación ha concedido una subvención de 138.500 euros a la Cátedra ULE Tech-Circular de la Universidad de León (ULE) para financiar los costes derivados de sus actividades entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de octubre de 2027.

La Universidad de León, en su Campus de Ponferrada, creó en 2022 la Cátedra ULE Tech-Circular cuyo objetivo principal es reforzar las relaciones de la ULE con el entorno empresarial, institucional y social de la comarca del Bierzo, así como el análisis, la investigación y la docencia de la tecnología y la digitalización al servicio de la persona y del entorno desde todos los puntos de vista que se estimen relevantes, ocupándose de desarrollar el programa formativo y las tareas de investigación que contribuyan a mejorar la formación de los alumnos en esta materia.

Asimismo, tiene como metas específicas crear nuevos roles profesionales en entornos inteligentes centrados en la persona, generar coparticipación entre investigadores, tejido empresarial y sectores de gobernanza, motivar el compromiso hacia la eco-innovación, economía circular y el empleo verde.

A través de la subvención que hoy se aprueba, la Junta de Castilla y León pretende revitalizar el territorio de la comarca de Ponferrada, llevando el conocimiento generado en la universidad al tejido socio-productivo. Estas acciones solo pueden desarrollarse en el ámbito de dicha cátedra universitaria, ya que requieren la participación de los agentes implicados, es decir, investigadores, profesores y empresas asociadas.