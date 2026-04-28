Sucesos. Un incendio provoca el corte de los dos carriles de la A-62 en sentido Burgos, a la altura de Buniel

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BURGOS 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha provocado el corte de la A-62 en dirección a Burgos, a la altura del municipio burgalés de Buniel, por lo que se ha desviado la circulación por la N-620, según ha indicado la Dirección General de Tráfico a través de su cuenta de X.

El incendio ha obligado a cortar ambos carriles de la A-62 en los puntos kilométricos 13.9 al 13.8 en sentido decreciente, hacía Burgos, por lo que se está desviando la circulación por la N-620.