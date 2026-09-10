Interrumpidos los trenes entre Santander y Palencia tras el arrollamiento de una persona en un paso a nivel

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Reinosa y Sopeña, en la línea que comunica Santander con Palencia, estuvo interrumpida anoche durante dos horas y media tras el arrollamiento de una persona en un paso a nivel, ha informado Adif.

La interrupción del tráfico de trenes a consecuencia de este accidente se produjo desde las 20.50 horas, cuando el maquinista de un convoy que pasaba por ese trazado y detuvo la marcha al percatarse de la presencia de un cuerpo sobre las vías (ya sin vida y con signos de arrollamiento, presumiblemente por algún tren anterior). La circulación se reanudó a las 23.30 horas.

Durante ese tiempo se vieron afectados dos servicios: un Larga Distancia, que sufrió un retraso de unos 45 minutos, y un Media Distancia, cuyos viajeros fueron transbordados por carretera, han precisado a Europa Press desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.