Sucesos.- Policía Nacional detuvo a 33 personas en Semana Santa en Valladolid y levantó 70 actas, la mayoría por drogas

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha dado por finalizado el dispositivo especial de seguridad establecido con motivo de la Semana Santa 2026 en la provincia de Valladolid, con especial incidencia entre los días 1 de abril (Miércoles Santo) y 5 de abril (Domingo de Resurrección), en los que se llevaron a cabo 33 detenciones y se levantaron 70 actas, la mayor parte de ellas (44), por drogas.

El operativo, según han destacado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press, se ha diseñado para "reforzar la seguridad ciudadana y antiterrorista ante las excelentes previsiones de afluencia de visitantes y participantes en las procesiones".

Agentes de las distintas brigadas de la Comisaría Provincial de Valladolid y de la Comisaría Local de Medina del Campo han mantenido una presencia "constante" en las zonas de mayor concentración de personas, desarrollando una doble labor de prevención de hechos delictivos y atención a las demandas ciudadanas y respuesta inmediata ante incidentes, especialmente en entornos de ocio, para garantizar el orden público.

Uno de los pilares del dispositivo ha sido el Plan de Ocio Seguro, que se ha saldado con 33 detenidos, 70 actas levantadas, entre ellas, 44 por infracciones relacionadas con drogas, 13 por armas y dos denuncias por la Ley del Juego.

Además, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) realizaron cuatro controles en establecimientos, dos de ellos en locales donde se practicaba el tradicional juego de las chapas para su control.

En el primer local, se levantaron dos actas por armas, dos actas por drogas, una por falta de respeto, además de una denuncia al establecimiento por permitir la presencia de menores que jugaban.

En el segundo local, se interpusieron tres actas por drogas y un acta por desobediencia.

TRABAJO DE PAISANO Y VIGILANCIA ESPECIALIZADA

Otra parte del dispositivo, "menos visible para la ciudadanía", ha sido el despliegue de agentes de paisano de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Brigada Provincial de Información en Valladolid y la Comisaría Local de Medina del Campo.

Su labor se ha centrado en la prevención de delitos contra el patrimonio, como hurtos de carteras y móviles, y en la localización de delincuentes especializados, tanto locales como itinerantes.

Asimismo, han contribuido al cumplimiento del nivel 4 de alerta antiterrorista.

El operativo, han explicado, se ha preparado desde fechas previas, en el marco de la Junta Local de Seguridad, que ha coordinado el trabajo conjunto entre Policía Nacional, Policía Municipal y Protección Civil.

La Policía Nacional ha hecho un balance satisfactorio de este dispositivo especial, "sin incidentes de relevancia que hayan afectado al desarrollo normal de la Semana Santa en Valladolid".