Sucesos- Trasladadas tres mujeres al hospital por una posible intoxicación en una tienda del centro de Valladolid

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres han sido trasladada a centros hospitalarios de Valladolid por una posible intoxicación sufrida en un local del centro de la ciudad, según han informado fuentes del Servicio de Emergencia 1-1-2 de Castilla y León.

Los hechos se han producido sobre las 12:54 horas de este lunes cuando una llamada al 1-1-2 solicita asistencia para una mujer que ha sufrido un síncope en un local del paseo Zorrilla de la capita vallisoletana.

El centro de emergencias 1-1-2 ha dado aviso del incidente Policía Local, y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

A su llegada, el personal sanitario informa que hay dos personas más mareadas y podría tratarse de una intoxicación por un generador que hay en el local, por lo que se ha avisado a los bomberos de Valladolid, Cuerpo Nacional de Policía y a las empresas suministradoras de gas.

Finalmente, el personal sanitario ha atendido a tres personas afectadas, dos de ellas han sido trasladadas al hospital Clínico en ambulancia de soporte vital básico y una en UVI móvil al hospital Río Hortega.