Evolución favorable de los incendios en León, donde siguen evacuados aún 1.523 vecinos de 27 pueblos

LEÓN 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias Provinciales (Cecopi) de León ha mostrado este viernes su optimismo rspecto de la situación de la provincia ante los graves incendios que la afectan desde hace semanas con motivo de la climatología favorable en las última horas, el incremento de la humedad y el apoyo de efectivos llegados de otras comunidades autónomas, pese a lo cual continuán evacuados 1.524 habitantes de 27 localidades, los últimos cinco vecinos de Anllarinos.

Los servicios de extinción de incendio en la provincia de León centran sus trabajos en los que afectan a Llamas de Cabrera, Fasgar, Barniedo, Colinas y Anllares, con especial atención al penúntimo de ellos por el riesgo de su avance hacia la zona de Tremor y en el último, fruto de sendas reproducciones en las últimas horas.

En el caso del fuego de Colinas, con un Índice de Gravedad Potencial 2 debido al riesgo que entraña para la población, fuentes de la Administración regional informan de que en la zona Sur se ha podido cerrar con contrafuego el flanco Oeste y el Este, mientras que el flanco Norte evoluciona por una zona de orografía complicada, con riesgo de avance hacia la zona de Tremor.

Además, en la zona norte de Fasgar continúan puntos activos sobre los que se trabajará con medios terrestes y aéreos.

Con respecto al fuego de Barniedo de la Reina, también con un IGR 2 y que afecta también a la provincia de Palencia, el perímetro del mismo se encuentra sin llama y el flanco Sur, entre Boca de Huérgano y Valverde de la Sierra, es el que presenta problemas de reproducciones.

El mismo problema se registra en el caso del fueto de Anllares, Susañe y Valdeprado (IGR 2), tras producirse una reproducción en zona de Anllarinos que ha podido ser controlada, así como otra reproducción en la zona de Cariseda durante la noche, sobre la que se ha actuado evitando que pasase la carretera para el valle de Fornela. De esta forma, se continúa trabajando en ambas reproducciones para evitar su avance.

Hay igualmente peligro de reproducciones en el fuego de Llamas de la Cabrera, donde el perímetro ha permanecido estable durante la noche, sin avance. Ante la previsión de esas reproducciones, los medios de extinción siguen en sus posiciones en tareas de liquidación y vigilancia activa.

La situación también evoluciona favorablemente en el fuego de Yeres (IGR 1), con un perímetro estable y sin llama; Paradiña (IGR 1), en idéntica situación; perímetro estabilizado; Gestoso (IGR 2), sin llama pero con riesgo de reproducciones, con lo que se trabaja en su liquidación y vigilancia activa; Molezuelas de la Carballeda/Castrocalbón (IGR 1) y Canalejas (IGR 1), donde persisten trabajos vigilancia activa del perímetro.

Además, en La Baña, las mismas fuentes refieren un frente poco activo descolgado por la ladera en el valle, zona en la que está previsto actuar con medios aéreos dada las adversas condiciones de orografía con el propósito de intentar consolidar el perímetro con medios terrestres, mientras que en Barrillos de Curueño (IGR 0), el fuego, en investigación ante los indicios de que ha podido ser intencionado, se halla en fase de liquidación con maquinaria.