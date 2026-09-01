'El Sueño Del Toreo', Un Recorrido Por Los 40 Años De La Escuela De Tauromaquia De La Diputación Salmantina. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha presentado este martes 'El sueño del Toreo', una obra del periodista y escritor Javier Lorenzo que recorre los 40 años de historia de su Escuela de Tauromaquia, desde su creación en 1985 hasta 2025.

Durante la presentación, el autor de la publicación ha señalado la importancia de "seguir forjando a los hombres que sueñan con el toreo y sus valores", además de explicar que el título de la obra ha sido elegido porque "el toreo es grande por los sueños que se persiguen", como ha subrayado Lorenzo, a pesar de reconocer que "muchos se cumplen y otros no".

Han acompañado al presidente y el autor en el acto el diputado de la Escuela de Tauromaquia, Jesús María Ortiz; el diputado de Cultura, David Mingo, y el diputado de Educación, Ángel Peralvo.

El libro presentado cuenta la historia de la Escuela de Tauromaquia desde sus orígenes hasta este 40 aniversario. Es un viaje al pasado, cuando comenzó cerca de la antigua cárcel y de cómo se trasladó después al recinto ferial. En la publicación desfilan anécdotas, personajes e historias que son parte fundamental de la escuela.

En este libro, como ha indicado Iglesias, "se recoge todo, orígenes, datos, triunfos, hombres e historias también anónimas que llevan a esta noticia feliz". La publicación pone en valor la trayectoria de una institución que, durante estas cuatro décadas, ha formado a miles de jóvenes y "se ha consolidado como una de las principales referencias de la tauromaquia salmantina", ha añadido el presidente.

La obra recoge nombres, fechas y acontecimientos vinculados a estos 40 años de trayectoria, pero, sobre todo, pretende conservar la memoria de las personas que han contribuido a construir la historia de la Escuela de Tauromaquia.

Durante la presentación de la obra, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha destacado que "40 años no se cumplen por casualidad", sino que son fruto del trabajo de profesores, alumnos y de todas las personas que han contribuido al desarrollo de la Escuela, así como del compromiso mantenido por la institución provincial durante estas cuatro décadas.

"PATRIMONIO DE LA HISTORIA TAURINA DE SALAMANCA"

Iglesias ha felicitado a Javier Lorenzo por el trabajo realizado y por haber sabido recoger en sus páginas la memoria de una Escuela que forma parte del patrimonio "de la provincia y de la historia taurina de Salamanca".

La Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca comenzó sus primeras clases el 1 de abril de 1985 en el ruedo de La Glorieta. Desde entonces, ha mantenido como objetivo "ofrecer una oportunidad de formación a jóvenes que sueñan con convertirse en toreros, transmitiendo valores como el esfuerzo, la disciplina, el respeto y el sacrificio", ha mantenido el presidente.

Iglesias ha asegurado, además, que algunos de los alumnos de la Escuela, a lo largo de estas cuatro décadas, "han alcanzado importantes cotas profesionales, mientras que otros han emprendido caminos diferentes, pero todos ellos han formado parte de la historia de una institución que ha contribuido a mantener viva la tradición taurina de la provincia".

Con motivo de este 40 aniversario, la Diputación de Salamanca ha querido poner en valor esta trayectoria y reafirmar su compromiso con el futuro de la Escuela y con las nuevas generaciones. En el marco de la presentación, se ha realizado además un reconocimiento especial a los 49 matadores que han tomado alternativa en este periodo, a quienes se ha hecho entrega de una orla y un ejemplar de 'El sueño del Toreo' como recuerdo de este 40 aniversario y de su vinculación con la historia de la Escuela.

La presentación ha incluido también una exhibición de toreo de salón, como muestra del trabajo y la formación que se desarrolla en la Escuela, y ha concluido con la firma de ejemplares por parte del autor.

La publicación cuenta con una edición de 300 ejemplares, que estarán disponibles para su adquisición a un precio de 20 euros.