El supuesto cabecilla del 'crimen de la Circular': "A día de hoy sigo extorsionado por los otros acusados"

VALLADOLID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

"¡Soy inocente, no tengo nada que ver con los hechos y a día de hoy sigo sufriendo extorsión por parte de los otros acusados!", es la versión aportada por Rubén A.R, el supuesto cabecilla o "autor intelectual" del llamado 'crimen de la Plaza Circular de Valladolid', durante su declaración ante los miembros del jurado popular constituido desde este martes en la Audiencia de Valladolid.

El protésico dental vallisoletano, que cuenta con una clínica en la calle Pelícano del barrio de Pajarillos, atribuye su incriminación en la causa por parte del resto de los cinco acusados, todos ellos de nacionalidad búlgara, a la "extorsión" a la que se vio sometido por parte de ellos a raíz de que, debido a la "poca confianza" que le infundía su aspecto físico y actitud, les retiró el encargo de unas obras de reforma en otro local ubicado en la calle Arca Real, en el barrio de Las Delicias, que pretendía explotar también con el mismo fin.

En su declaración, que abría así la fase de interrogatorio de los seis acusados, Rubén ha explicado que su primera toma de contacto con el también procesado Arso A.I. fue a finales del verano de 2018 ya que la pareja de éste era clienta de su clínica dental y fue entonces cuando ambos comenzaron a hablar de las citadas reformas en un local que tenía arrendado.

Se trataba de unos trabajos de pintura y pladur de poca envergadura para los que el citado procesado le propuso la participación de Emil A.M, Antón A.M, Gabriel E.K. y Gabriel M.K, todos ellos también encausados, y por los que se llegó a fijar un precio de 12.000 euros, con una entrada inicial de 6.000 y pagos restantes según evolucionaban las obras.

Sin embargo, el empresario dental, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que el día en el que todos quedaron para ver el local, el 17 de octubre de 2018, casualmente el mismo día del crimen, rechazó finalmente encomendar los trabajos a la referida cuadrilla.

"Su aspecto físico y su actitud no me dieron buena pinta y comuniqué a Arso que pidiera a Emil contratar a otros peones", ha insistido el acusado, quien a partir de entonces, como así sostiene, comenzó a ser extorsionado por Arso A.I. y también por Gabriel E.K., incluso más tarde dentro de prisión.

Lo que sí ha insistido también es que el encuentro de todos los acusados en el local de Arca Real era para hablar de las obras de reforma y no para preparar el asalto a la vivienda de María A, de 73 años, en la creencia de que en su vivienda de la Plaza Circular tenía un importante botín en forma de dinero y joyas dentro de una caja fuerte, al tiempo que ha justificado el posicionamiento de su teléfono móvil en las inmediaciones del piso de la anciana tanto el día anterior a los hechos como el 17 de octubre en los contactos mantenidos con el resto de procesados por los trabajos de reforma en el local finalmente abortados.

AMENAZADO CON UN OBJETO PUNZANTE

También ha llegado a asegurar que en una de las ocasiones, tras descartar la participación de la cuadrilla en la obra de reforma, Emil le obligó a comunicar a los trabajadores el por qué de su decisión, ya que en caso contrario se personarían en la clínica "e iba a ser peor". Al final se produjo el encuentro entre todos en un polígono donde uno de ellos, Gabriel E.K, llegó a dirigirse hacia él en tono amenazante con un objeto punzante.

"Fue Arso el que se interpuso. Nos fuimos de allí, Arso me dijo que esta gente era así y, para evitar problemas, me aconsejó que les pagara la señal de 6.000 euros, aunque no hubieran hecho ningún trabajo", ha asegurado el empresario, quien ha añadido que no se plegó a tal indicación pero a partir de entonces se vio obligado a pagar a Arso cantidades periódicas, entre 150 y 200 euros cada dos semanas, hasta completar una entrega global de unos 3.000 euros. No lo denunció--dice-- para evitar problemas y "por experiencias de que una denuncia se archiva".

El supuesto cabecilla niega que conociera a la anciana, de cuya muerte se enteró en prisión, ni el portal donde vivía, ni tampoco que hubiera obtenido información a través de su hijo y su pareja, clientes de la clínica, sobre el dinero y joyas que tenía en su vivienda. "En ningún momento estas cuestiones salieron en las conversaciones que tuvimos", asegura.

De este modo, el acusado trata de desmontar la tesis de las acusaciones de que fue el 'autor intelectual' del robo y posterior muerte de la anciana y enmarca su vinculación con el resto de los cinco procesados en los trabajos de reforma del local que pretendía ejecutar y que le condujeron a Emil y su cuadrilla a través de la intermediación de Arso.