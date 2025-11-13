Suspendido en Valladolid el juicio por la estafa de los anacardos por problemas para localizar a dos testigos

Archivo - Trib.-La Audiencia de Valladolid celebra este lunes juicio por los 862 kilos de 'coca' de Colombia impregnados en carbón - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Problemas de localización de dos testigos ha obligado a la Audiencia de Valladolid a suspender el juicio que estaba previsto celebrar este jueves contra el apoderado de la mercantil Sistemas Agrorentables S.L. por un delito de estafa presuntamente cometido en junio de 2021 cuando se ofreció a surtir a otra empresa de un total de 16.000 kilos de anacardos por los que percibió de la compradora la cuantía de 62.400 dólares, pese a que luego no entregó la citada mercancía y tampoco devolvió el dinero.

El encausado, Antonio R.J, no ha ocupado finalmente este jueves el banquillo ante las dificultades de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial a la hora de citar a dos de los testigos, uno de ellos residente en Londres y otro en Argelia, de ahí que el tribunal sentenciador se haya visto en la necesidad de posponer la vista oral del juicio, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su escrito de calificación provisional, la acusación pública solicita para el encausado una condena de dos años de prisión y la devolución a la entidad perjudicada, con responsabilidad civil subsidiaria de Sistemas Agrorentables, de los 6.400 dólares no recuperados o su cambio oficial en euros.

Los hechos se registraron en junio de 2021 cuando el acusado, en calidad de apoderado de la citada mercantil, "simulando una posición de mercado y crédito empresarial no acorde a la realidad", siempre según la acusación pública, convino con otra empresa aprovisionarla con un total de 16.000 kilos de anacardos por un precio de 62.400 dólares a abonar en dos transferencias, cada una de ellas por importe de 31.000 dólares, las cuales fueron efectuadas el 31 de agosto y el 18 de octubre de ese mismo año.

Sin embargo, a partir de entonces el acusado no realizó entrega de la mercancía comprometida ni devolvió las cantidades percibidas, pese a los esfuerzos realizados para ello por la mercantil perjudicada.