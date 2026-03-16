Talavera Gastronomía gana el premio a la mejor torrija de España, concurso impulsado por Alimentos de Valladolid

Ganadores del concurso La Mejor Torrija de España. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Talavera Gastronomía ha ganado el premio a la mejor torrija de España en el primer concurso nacional, organizado por la Diputación de Valladolid a través de su marca de calidad Alimentos de Valladolid, A gusto de Todos.

A esta convocatoria, que se desarrolla con el propósito de mantener la tradición en la elaboración de dulces típicos, se han presentado 102 establecimientos de 14 comunidades autónomas, con 129 torrijas presentadas, 35 en la modalidad de tradicional, 64 en la de innovadora y 30 en la salada.

De todas ellas, 41 han competido, además, al accésit de Alimentos de Valladolid, y 14 al accésit sin gluten, según ha informado la Diputación provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

El concurso ha estado dirigido por José Ignacio Colinas y el presidente del jurado ha sido el cocinero vallisoletano, con estrella Michelin y dos soles Repsol, además de Premio Nacional de Gastronomía, Jesús Ramiro.

Así, en la categoría de Torrija Tradicional el primer premio ha sido para el restaurante vallisoletano Talavera Gastronomía, el segundo ha sido para Pastelería Bornatxea (Miranda de Ebro) y el tercero para Carnicería Gabiria (Getxo).

Asimismo, el premio Torrija Innovadora ha recaído en la Botica de Matapozuelos, mientras ha quedado segundo el Restaurante Dallas (Albacete) y tercero el Melida Wines (Mélida -Peñafiel).

Por último, la Torrija Salada ha tenido como campeón a Azul Mediterráneo y el segundo clasificado ha sido Los Molinos, (Valladolid), seguido del tercer clasificado, Casa Sueño (Salas - Asturias).

Por otro lado, los galardonados del accésit de Torrija sin Gluten y Torrija de Alimentos de Valladolid han sido La celiacoteca y MadrSueño, respectivamente.

Cada categoría contaba con tres premios, un ganador y dos finalistas. Todos ellos han obtenido un diploma acreditativo y un lote de Productos de Alimentos de Valladolid.

Los ganadores de cada una de las categorías han obtenido un cheque por valor de 1.000 euros y los ganadores de los Accésit un premio de una estancia de fin de semana en la Milla de Oro del Vino. Los finalistas, por su parte, han conseguido un premio de 500euros para el segundo clasificado y de 250euros para el tercer clasificado.

El jurado ha otorgado además un accésit a la mejor torrija elaborada por alumnos de las Escuela de Cocina participantes, con un premio de 300 euros a Laura Mancebo.

La Diputación de Valladolid ha reivindicado este concurso por "preservar la cultura y tradiciones entre la población y sus ciudadanos", así como por "fomentar este tradicional dulce de Semana Santa".