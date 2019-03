El talento de los jóvenes creadores de CyL, protagonista desde mañana en la Semana de Cine de Medina (Valladolid)

Publicado 11/03/2019 11:36:00 CET

VALLADOLID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana de Cine de Medina del Campo (Valladolid) exhibirá desde mañana y hasta el miércoles siete historias creadas por jóvenes castellanoleoneses en una sesión que arrancará a las 17.00 horas en los Multicines Coliseo.

Cuatro mujeres muy diferentes que viven en la misma calle se unen en una cadena de sororidad, empoderamiento y fuerza. Juntas logran enfrentarse a las realidades que otros habían elegido para ellas y vencerlas. La directora vallisoletana Clara Santaolaya plantea en 'Nuestra Calle' una reivindicación social y política que muestra "cómo a veces pequeñas acciones del día a día pueden lograr grandes cambios".

La cinta, que también está seleccionada en el Certamen Nacional, dará paso a un drama con tintes de ciencia ficción con 'Space Mountain'. Víctor Norés muestra el viaje de 400 kilómetros en los pies de una niña de siete años impulsada por la esperanza de recuperar la felicidad tras la separación de sus padres.

Además, podrán verse las cinco cintas que, además de estar seleccionadas en el ciclo, forman parte del Proyecto Quercus, impulsado por la Coordinadora de Festivales de Castilla y León (FECCYL) con el apoyo de la Junta de Castilla y León para divulgar el trabajo de los jóvenes creadores de la Comunidad, según ha informado el festival a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La proeza, de Isaac Berrocal traslada a la España rural de los 70 en 'España'. Allí Leiza, una joven mujer de ciudad, está visitando un pueblo remoto en busca de una anciana llamada Riina, a quien se le recomendó que la ayudara a lidiar con un asunto ilegal. Desde una perspectiva más cómica, Alejo Ibáñez muestra en 'Amancio', el vampiro de pueblo, el abandono que sufren muchas zonas rurales.

La soledad, la rutina y el paso del tiempo centran la historia de 'Vacío', de Juanma F. Pozzo y Alfredo Lama quienes, apoyándose en un hombre y su burro, también han escogido como escenario un ambiente rústico.

'SUPREME'

A concurso en esta sección dedicada al cine regional luchará por un lugar en el palmarés también 'Supreme', del vallisoletano Pablo Conde, rodado en Los Ángeles. Su estancia en Los Ángeles le inspiró para rodar esta historia que refleja la desigualdad social. Finalmente, 'Volcánica', del también actor Alberto Velasco, cierra la selección programada para el martes. Para esta historia sobre el VIH ha contado con la interpretación de Aitana Sánchez Gijón, Ana Otero y Luis Bermejo.

A las 20.00 horas, el Auditorio Municipal acogerá una nueva sesión de Cosecha Dorada. Matteo Garrone propone 'Dogman', cinta con la que regresa después de Gomorra para relatar el día a día de Marcello, un hombre que vive en las afueras de la ciudad, donde la única ley parece ser la del más fuerte.

Allí entre el trabajo en su modesta peluquería para perros, los momentos con su adorada hija Alida y una extraña relación de inferioridad con Simoncino, un ex boxeador que aterroriza a todo el barrio, pasa la vida. Reconocida con los galardones a Mejor Actor (Marcello Fonte), Vestuario y Maquillaje en los Premios del Cine Europeo y a Mejor Actor en Cannes.

Por otro lado, continúa la Muestra de Cine Español, ya a las 23.00 horas, con 'Viaje al cuarto de una madre', la ópera prima de Celia Rico. Galardonada en los Premios Feroz y Gaudí, además de en el Festival de San Sebastián, el primer largometraje de la realizadora sevillana retrata a Leonor (Anna Castillo) que quiere marcharse de casa, pero no se atreve a decírselo a su madre (Lola Dueñas).

Este martes concluyen también las proyecciones incluidas en los certámenes La Otra Mirada e Internacional. Así, a las 17.00 horas y en el Auditorio, el público podrá ver los trabajos de jóvenes que presentan su primer corto o cineastas con varios premios nacionales e internacionales y trabajos con actores muy conocidos de la gran pantalla.

Finalizará el apartado con un drama, 'De repente la noche', propuesta de Cristina Bodelón e Ignacio Vicente que muestra el sufrimiento de una pareja con una hija con una enfermedad grave. Guillermo Benet, que cuenta con una amplia experiencia en el rodaje de cortometrajes, participa en La Otra Mirada con 'Los inocentes', con el que fue uno de los vencedores en la última edición de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid.

'GUSANOS DE SEDA'

'Gusanos de seda' es el segundo corto y proyecto final de carrera de Carlos Villafaina, donde retrata a un adolescente de 15 años cargado de deberes familiares. El director está trabajando en el desarrollo del guion del que será su primera película. 'The art of saying goodbye' es también el segundo trabajo de Erika Sanz, una comedia que da una nueva oportunidad a Eli para reconciliarse con su pasado y volver a conectar con su presente.

Actualmente está inmersa en el desarrollo de su primer largo que tiene previsto rodar en Bruselas. Hasta Chile viaja el espectador con Mario Fernández en 'Nuestro amor'. Concretamente, a la ciudad de Valparaíso donde unos padres esperan en una habitación a que le realicen un exorcismo a su hija. El guionista y director del cortometraje, cuenta con el premio al Mejor Cortometraje en Interfilm (Berlín) por La manada (2011). La relación de dos hermanos que no tienen mucho en común de Gemma Blasco, en 'Jauria', y la historia de Loly en 'Patchwork', de María Manero, una mujer que necesitó un hígado nuevo porque el suyo se rompió completan la nómina de candidaturas en el apartado La Otra Mirada.

Por su parte, otras siete cintas serán protagonistas en la última jornada del Certamen Internacional, cuya proyección está programada a las 12.00 horas para alumnos de institutos y miembros del Jurado Joven.

'Cadavre exquis', de Stephanie Lansaque y Francois Leroy, invita a una balada visual, acústica y olorosa a través del deambular de un perro de un solo ojo. En el laberinto de 'Old Hanoi', las calles estrechas, la vida cotidiana y la leyenda se mezclan con el ritmo sincopado de 'Hat Xam, el blues vietnamita'. Mónica Santos y Alice Guimarães presentan en 'Entre sombras a Natalia', atrapada en un trabajo tedioso y en búsqueda de un corazón robado.

'Mother & Baby', de Mia Mullarkey, se inspira también en una historia real para abordar la adopción y la venta forzada de niños por la Iglesia a través de testimonios de los hijos de las madres solteras de Irlanda. Este documental ofrece una visión dolorosa pero catártica del negocio cruel de Irish Mother & Baby Homes.

"¿Qué estás haciendo ahora?", es la pregunta que plantea Dawid Bodzak en 'Drzenia', que introduce al espectador en un bosque oscuro, tranquilo y vacío. Un juego de poder, aparentemente inocente, con la madre naturaleza como único observador es el argumento que Jeremy Comte recoge en 'Fauve'.