La tasa de incidencia de infecciones respiratorias baja en CyL, donde suben las hospitalizaciones en mayores de 75 años

Archivo - Una mujer se vacuna durante la campaña de vacunación contra la gripe. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tasa de incidencia de las infecciones respiratorias se ha situado en los 656 casos por 100.000 habitantes, lo que supone una leve disminución con respecto a la de la semana pasada, que se situaba en los 766 casos.

La incidencia del Covid-19 ha descendido notablemente hasta los 34 casos por cada 100.000 habitantes en la semana de estudio, del 6 al 12 de octubre, lo que supone la mitad que en la anterior (68), y la de los síndromes gripales se sitúa en 49 casos (45 la semana anterior), en el entorno del umbral epidémico, según el último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira), consultado por Europa Press.

El estudio detecta un descenso paralelo del total de las infecciones respiratorias y por el momento no ha habido un incremento significativo que confirme el inicio de la onda estacional. Disminuyen las urgencias pediátricas pero aumentan ligeramente las hospitalizaciones de personas de 75 o más años.

Por último, y según el Vigira, disminuye la circulación de SARS-CoV-2 y continúa la de gripe A, tanto del subtipo H1 como del H3, así como la de los rinovirus/enterovirus.