Las tasas universitarias se reducirán por Decreto en el primer trimestre

Publicado 13/11/2018 17:38:05 CET

El PSOE exige que esta reducción se blinde por Ley y lleva a las Cortes una Proposición que modifica la normativa actual

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha avanzado este martes ante el Pleno de las Cortes que aprobará en el primer trimestre de 2019 un Decreto por el que se reduzcan las tasas universitarias para equipararlas a la media del país, mientras que el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, ha exigido que esta reducción de blinde por Ley, para lo que su Grupo presentará mañana una Proposición que modifica la normativa actual.

Herrera ha respondido de este modo a una pregunta planteada ante el Pleno por el portavoz socialista y ha asegurado que el Decreto irá acompañado de un incremento de la financiación de las universidades públicas de la Comunidad acorde a lo aprobado en la resolución de las Cortes del pasado 12 de septiembre.

Tras este anuncio, Tudanca ha asegurado ante el Hemiciclo estar "harto" de "mentiras" por parte de la Junta y ha recordado que en los últimos días ha habido dentro del Gobierno regional distintas ideas en torno a las tasas universitarias. "Una larga lista de incumplimientos les persigue", ha aseverado.

Ante esta situación, el líder de los socialistas de Castilla y León ha avanzado que mañana mismo el Grupo al que representa registrará en las Cortes una Proposición de Ley con el objetivo de bajar las tasas universitarias con el fin último de garantizar que la Junta "cumple su palabra" y se avanza en una Comunidad "más justa" y en "igualdad de oportunidades".

"No son de fiar, cuando no quieren buscan excusas pero no les creemos", ha aseverado Tudanca, quien ha considerado que la votación de la Proposición de Ley que lleve el PSOE a las Cortes serán la "prueba del algodón" para determinar si el PP es "fiable o no".