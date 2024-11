TCE ven un "insulto" que Sacyl reduzca a la mitad el permiso firmado de continuidad asistencial y culpan también a CCOO

VALLADOLID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería en Castilla y León (Saecyl) ha considerado un "insulto" que la Gerencia Regional de Salud haya decidido reducir a siete horas anuales, en lugar de las 14 acordadas el pasado mes de febrero, el permiso por la continuidad asistencial, situación de la que también culpan a CCOO, al que tachan de "egocentrismo sindical".

A través de un comunicado, el sindicato ha señalado que desde la gerencia se les ha informado hoy de esta decisión durante la celebración de la Mesa Sectorial de Sanidad. "SAE lleva más de diez años reclamando que se reconozca este derecho del tiempo de permanencia necesario que media entre los turnos de entrada y de salida para tramitar la información relativa a los pacientes ingresados. Por lo que esta reducción en siete horas es un insulto para los Técnicos en Cuidados de Enfermería, profesionales sanitarios que, como el resto de categorías, debe mantener una comunicación apropiada con sus compañeros para que la atención al paciente sea lo más eficiente posible", ha advertido.

La organización recuerda cómo el Procurador del Común dirigió en 2014 a la Consejería de Sanidad una resolución para que se adoptaran "las medidas necesarias para delimitar esta continuidad asistencial a los Técnicos en Cuidados de Enfermería".

"Sin embargo, ahora, aunque nos han reconocido este derecho, no lo han hecho con el número de horas adecuado, especialmente si tenemos en cuenta que también se lo han otorgado al personal celador, que no tiene que realizar esta transmisión de información al no ser profesionales sanitarios", han lamentado.

En este punto ha extendido las críticas a organizaciones sindicales "que buscan cualquier oportunidad para poner una zancadilla a los profesionales TCE". "Así ha sido en el caso de CCOO que, cuando firmamos el acuerdo con la Gerencia en febrero, lo recurrió en los Juzgados. El rancio clasismo de unos y el egocentrismo sindical de otros pueden ser los motivos de tan inadmisible atropello al derecho laboral de los TCE", ha explicado la responsable de Saecyl en Castilla y León, Inmaculada García.