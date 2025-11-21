Teatro, música, cine, actividades familiares, gastronomía y naturaleza, para disfrutar el fin de semana en Segovia

La Muestra Provincial de Teatro, el ciclo 'Otoños con Pulso', los conciertos de Santa Cecilia, nuevas sesiones del Otoño Enológico, rutas guiadas y diversas iniciativas vinculadas al 25 N - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Muestra Provincial de Teatro, el ciclo 'Otoños con Pulso', los conciertos de Santa Cecilia, nuevas sesiones del Otoño Enológico, rutas guiadas y diversas iniciativas vinculadas al 25 N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) conforman el programa de actividades del fin de semana en los municipios de Segovia.

Así, en el Teatro Juan Bravo se desarrollarán, durante estos días, varias representaciones de la Muestra Provincial de Teatro, en la noche de hoy será la primera, 'Mariquita la Pispajo o no hay bien como la alegría' de Almuérdago de Fuenterrebollo, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

En la jornada del sábado se llevará a cabo la obra 'El viaje de Toni', a cargo del Grupo de Teatro Mujeres de Ayllón y el domingo se pondrá en escena 'Amores difíciles', de La Herradura Teatro, compañía vinculada al Real Sitio.

Por otro lado, en Cuéllar se realizará el final de la Semana Internacional de Cine, con la proyección esta tarde en dos sesiones de la obra 'Los Domingos', mientras que mañana, el festival celebrará un pase de la sección taurina, la clausura del certamen con la entrega de premios y un concierto, seguido de una sesión de música de cine que cerrará la programación.

Además, dentro del programa de Circuitos Escénicos, San Cristóbal de Segovia acogerá esta tarde la propuesta familiar 'Con muñecos y a lo loco', una obra de ventriloquia que forma parte de la celebración del Día de la Infancia.

También, durante el fin de semana tendrá lugar el concierto 'No solo musas', a cargo de Silvia Sanjuán, una propuesta para la tarde del sábado en Trescasas vinculada a la programación del 25 de noviembre, que reivindica el papel de las creadoras en la música.

Asimismo, la artista granjeña actuará el domingo a mediodía en Torrecaballeros, donde también se leerá un manifiesto y se llevará a cabo un minuto de silencio por todas las víctimas de violencia machista.

En el Espinar, la Banda de Música local celebrará mañana sábado, por la noche, el concierto de Santa Cecilia y el Real Sitio abrirá el domingo por la mañana el ciclo 'Matinés Musicales' en el Teatro Canónigos con el concierto inaugural 'Fauna en fuga', que combinará obras de Haydn, Poulenc, Saint-Saëns o Rossini.

Además, las actividades del ciclo 'Otoños con Pulso' continuarán con tres audiciones simultáneas en el día de mañana, la de la Nueva Rondalla de Cerezo de Abajo que actuará en Corral de Ayllón, la de Rondalla Hogar San José en La Losa y la de la Orquesta de Pulso y Púa Tres Olmas, que protagonizará la sesión de Fuentesaúco de Fuentidueña.

También mañana, en el Real Sitio de San Ildefonso se celebrará el III Cocido Popular, que estará acompañado de música en directo durante las primeras horas de la tarde y de otra actuación al inicio de la noche.

Además, en el Espinar se presentará el cuento infantil 'Lúa Lunita', de la periodista María Díaz Rovira, en un acto que combinará narración, ilustración, actividades para público infantil y firma de ejemplares.

Ese mismo día, Valsaín celebrará el campeonato de corta de troncos, al que le seguirán actividades para las familias y un encuentro vecinal con merienda y sorteos.

NATURALEZA, LEGADO CULTURAL Y ENOGASTRONOMÍA

En lo que respecta a las propuestas vinculadas a la naturaleza, el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama contará con dos propuestas del Ceneam durante el fin de semana.

Por un lado, mañana se desarrollará la ruta guiada 'Sendero del Acueducto', con un recorrido por Revenga, el embalse de Puente Alta y el azud del Acueducto, mientras que el domingo se llevará a cabo la excursión didáctica 'El Parque del Rey', con salida desde el área recreativa de Los Asientos y un itinerario por el pinar, la pradera del Parque y las antiguas construcciones vinculadas al Palacio de Valsaín.

En otro ámbito, el ciclo provincial 'Lo aprendí de los abuelos' llegará mañana a Hontanares de Eresma con la actividad didáctica 'Topónimos', acompañada de una propuesta escénica dirigida al público familiar.

Por otro lado, durante el fin de semana en el XVI Otoño Enológico, se llevará a cabo el sábado la visita a la bodega y viñedo de Severino Sanz en Montejo de la Vega de la Serrezuela, en la cuál se realizará una cata de vinos, un recorrido por el museo de vigas de lagar y un almuerzo en la propia bodega.

Por la noche, el menú degustación de cinco pases del Molino de la Venta, en La Lastrilla, maridado con champagnes de Ala Volé y acompañado por música francesa interpretada por Luisa Pérez y Pájaro Juárez.