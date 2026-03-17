Tech Summit reunirá en Salamanca a investitadores, empresas y centros de innovación para analizar retos de futuro

SALAMANCA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Salamanca volverá a convertirse en capital internacional de la innovación, la tecnología y el emprendimiento con la tercera edición de Salamanca Tech Summit que tendrá lugar en el Palacio de Congresos del 15 al 17 de abril.

Una cita que reunirá a investigadores, empresas tecnológicas, centros de innovación, inversores, emprendedores y ciudadanía en torno a los grandes retos del futuro.

El Ayuntamiento de Salamanca ha acogido hoy la presentación institucional del evento en una rueda de prensa en la que han participado el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo y el rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, instituciones organizadoras.

El primer edil ha señalado que el Summit se ha convertido "en una gran cita" porque hay detrás una estrategia compartida y de ciudad como es Salamanca Tech, "una forma de entender el presente y, sobre todo, el futuro de esta ciudad".

"Esta estrategia cada vez se amplía y se refuerza y está dando resultados concretos. Hoy podemos decir que Salamanca está viviendo una transformación real en el ámbito tecnológico. Lo vemos en el empleo. Lo vemos en el dinamismo empresarial. Lo vemos en la capacidad que tiene esta ciudad para atraer, retener y hacer crecer proyectos", ha recalcado García Carbayo en declaraciones recogidas en un comunicado.

Por su parte, el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha afirmado que esta tercera edición del Summit lo consolida como uno de los "grandes encuentros" que existen en estos momentos para investigadores, empresas, 'startups' e inversores en el ámbito de la tecnología.

"El objetivo es acercar el talento y el conocimiento tanto a las empresas como a la sociedad en general y, al mismo tiempo, generar sinergias entre todos los agentes implicados", ha señalado.

Corchado ha destacado que Universidad y Ayuntamiento han unido sus fuerzas para "liderar el cambio tecnológico" y aprovecharlo para "transformar la ciudad" y convertirla en un "referente en innovación tecnológica".

PROGRAMACIÓN

Bajo el lema 'Innovación que construye futuro', Salamanca Tech Summit afronta su tercera edición "con una programación ampliada y una clara vocación internacional, consolidando a la ciudad como un espacio de encuentro entre talento, investigación y empresa".

Durante tres jornadas, el evento ofrecerá ponencias inspiradoras, conversaciones con expertos, mesas de análisis, demostraciones tecnológicas, talleres y espacios de 'networking', creando un ecosistema dinámico donde compartir conocimiento, impulsar proyectos y generar nuevas oportunidades profesionales y empresariales.

Un programa que conecta ciencia, tecnología y sociedad. Durante la rueda de prensa celebrada hoy se han desvelado algunos de los contenidos más destacados del programa y a sus ponentes, que reúnen a más de diez millones de seguidores en sus redes sociales.

La jornada inaugural del miércoles 15 de abril contará con la participación del reconocido empresario Emilio Duró, una de las voces más influyentes en liderazgo, actitud y transformación personal en el ámbito empresarial.

Ese mismo día, el evento acogerá también un podcast en directo con el creador digital JaviZone (Javier Sanz), que abordará cómo transformar proyectos nacidos en internet en empresas reales, acercando la conversación tecnológica a nuevas audiencias.

La programación reunirá además a perfiles muy diversos del ámbito científico, tecnológico y empresarial. Entre ellos destaca la divulgadora científica Teresa Arnandis (Lady Science), doctora en Bioquímica que se ha convertido en una de las voces más influyentes en redes sociales en la lucha contra la desinformación científica.

También destaca Javier Gómez Obregón, ingeniero de datos y consultor, conocido como el 'hacker' de la transparencia contra la corrupción; o Jorge Barrero, director general de la Fundación COTEC.

El evento contará también con la participación de la doble medallista olímpica Gemma Mengual, que reflexionará sobre el valor del esfuerzo, la innovación y la adaptación al cambio en entornos de alta exigencia.

En el ámbito científico, el programa incluirá sesiones centradas en biotecnología, investigación médica y salud digital, con la participación de expertos como María Victoria Mateos, referente internacional en hematología y presidenta del Grupo Español de Mieloma.

La cumbre abordará igualmente algunos de los grandes desafíos tecnológicos actuales, con contenidos dedicados a inteligencia artificial, ciberseguridad, 'fintech', innovación empresarial o digitalización de la economía.

Entre las actividades previstas destacan también: Mesas de análisis sobre alianzas entre empresas, instituciones y centros de investigación para impulsar la innovación; conversaciones sobre el impacto real de la inteligencia artificial en empresas y organizaciones; espacios dedicados a biotecnología, ciencia del cerebro y salud digital: un bloque especializado en ciberseguridad y protección frente a amenazas digitales, en colaboración con expertos académicos y profesionales del sector.

El Workshop de IA y Ciberseguridad situará a Salamanca como nodo estratégico nacional, con la participación de expertos del Incibe, la Unesco y diferentes universidades nacionales e internacionales.

Además de los contenidos científicos y tecnológicos, Salamanca Tech Summit incorporará espacios dedicados a las industrias creativas y digitales, con mesas de análisis sobre videojuegos, animación y procesos creativos en la producción audiovisual, en las que participarán profesionales de estudios, escuelas especializadas y empresas del sector.

La organización destaca que el evento reunirá a referentes nacionales de la animación, los videojuegos y la industria digital, incluidos dos ganadores de Premios Goya y líderes de innovación.

Asimismo tendrán lugar presentaciones exclusivas como la de 'Toymaker', un videojuego que tiene a Salamanca como escenario principal, junto a estudios emergentes acelerados por ElJap! y proyectos de toda España.

Además el Summit incorporará concursos de 'pitches' con 1.000 euros en premios para impulsar el talento joven en animación y videojuegos.

El evento incluirá también talleres de 'storytelling' y comunicación, así como programas de radio y podcasts en directo que acercarán la conversación sobre innovación a la ciudadanía.

Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse de forma gratuita a través de la web oficial: summit.salamancatech.es