Tellado asegura que el PP no admitirá un desafío territorial en Cataluña y usará el Estado de Derecho si gobierna

VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado, ha insistido este miércoles en que el PP no aceptará un desafío territorial en Cataluña y, si llega al Gobierno, utilizará "todos los instrumentos del Estado de Derecho" y ha aseverado que para "normalizar la situación completamente" en esta comunicación es "clave" el cumplimiento de las leyes.

Así lo ha manifestado Tellado, en un encuentro que ha mantenido en la capital vallisoletana con medios de comunicación, y en respuesta a las declaraciones que el líder de Vox, Santiago Abascal, realizó este martes en el desayuno de Europa Press donde aseveró que si tras el 23 de julio PP y Vox gobiernan "volverán las tensiones a Cataluña".

Al respecto, Tellado ha defendido que la "normalidad absoluta" en Cataluña pasa porque se vuelva a cumplir la ley ya que, como ha recordado, "es algo que no sólo no ha pasado durante el Procés" sino que esta situación se ha repetido "en distintos momentos con la anuencia del Gobierno de España", que ha permitido que no se cumplan sentencias firmes, como lo que tiene que ver con el uso del catalán en la escuela.

Por ello, el responsable del PP ha afirmado que en Cataluña "hay que normalizar la situación completamente" y eso pasa por que haya un gobierno "que deje de apoyarse en los independentistas y deje de darles alas" y ha recordado como los independentistas se han reunido hace unos días "y han dicho claramente que tienen una hoja de ruta", que es volver a someter a España "a un desafío contra la integridad territorial" del país.