Telpark asumirá mantenimiento de la avenida de Padre Claret, tras acuerdo con Ayuntamiento de Segovia

SEGOVIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concesionaria del aparcamiento público subterráneo de Padre Claret, la empresa Telpark (Empark Aparcamoentos y Servicios), asumirá los costes de mantenimiento y reparación de la avenida, afectada por hundimientos en el suelo de adoquinado, según se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local de Segovia, en su reunión ordinaria semanal.

El acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y Telpark tiene fecha de firma para el próximo 1 de septiembre y establece que la concesionaria asumirá las responsabilidades y los costes de mantenimiento y reparación de la vía en el tramo comprendido entre la rotonda de Dionisio Duque y la plaza Oriental (tramo en el que la avenida forma el techo del aparcamiento subterráneo).

El pacto ha supuesto la recuperación de las condiciones iniciales del contrato, que habían sido eliminadas por decisión municipal en 2017. Desde entonces, el Ayuntamiento ha cargado con costosos y reiterados gastos de reparación de esa vía, que ha padecido problemas endémicos desde su construcción (se levantó y excavó para crear el huevo del aparcamiento y, tras habilitar éste, se cerró de nuevo. Desde entonces, el suelo de la avenida (techo del aparcamiento, ha sufrido hundimientos, 'blandones', que afectan al tráfico y al estado de los adoquines que cubren la vía).

La modificación del acuerdo también ha restablecido el pago de un canon anual de 30.000 euros que la empresa deberá abonar al Consistorio.

La concesionaria dispondrá de un plazo de cuatro meses para elaborar y presentar un proyecto de reparación integral de la vía. Ese proyecto, junto con la previsión de destinar un máximo de 100.000 euros anuales al mantenimiento de la carretera, servirá de base para calcular la prórroga del derecho de explotación, que Telpark podrá disfrutar por un periodo máximo de 78 meses adicionales.

Junto a este acuerdo, considerado uno de los principales de la sesión, el órgano de gobierno ha aprobado otros expedientes de contratación y varios asuntos relacionados con la prestación de servicios municipales. Entre ellos destaca la contratación de la asistencia técnica para la ejecución del programa de sensibilización ambiental 'Segovia Educa en Verde', que acaba de cumplir su décimo aniversario.

El nuevo contrato tiene un valor estimado de 267.919,41 euros, con una duración inicial de dos años y posibilidad de prórroga por uno más, e incorpora un incremento de 21.000 euros respecto al anterior, además de una ampliación de las actividades dirigidas a los barrios incorporados y a personas y grupos con necesidades educativas especiales.

CEMENTERIO MUNICIPAL

La Junta de Gobierno también ha dado luz verde al proyecto básico y de ejecución para la construcción de 80 nichos y 216 columbarios en el cementerio municipal, con un presupuesto de 135.195,61 euros, así como a la contratación de la iluminación ornamental de Navidad y Reyes, que asciende a 199.890,38 euros y cuyo contrato, con una duración de dos años, cubrirá las campañas navideñas de este ejercicio y de 2027.

En materia de personal, el órgano de gobierno ha aprobado el nombramiento como funcionarios de carrera de ocho empleados municipales que han superado el proceso selectivo por oposición libre para plazas de operarios de cometidos varios. Los nuevos funcionarios tomarán posesión de sus puestos el próximo 15 de septiembre.

En el área de Servicios Sociales, la Junta ha revisado la renta de alquiler de una vivienda social municipal, que ha quedado fijada en 261,29 euros mensuales. En materia cultural, se han aprobado los convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y varias asociaciones para el uso compartido de la sala municipal de ensayo de la Cárcel-Centro de Creación durante el periodo 2026-2027.

En el capítulo económico, el órgano de gobierno ha aprobado la certificación final de obra de varias actuaciones del proyecto 'Espacios de oportunidad: Acueductos de Biodiversidad', por importe de 16.361,81 euros, además de los excesos de medición y las certificaciones finales de las obras de renaturalización de las cuatro plazas de Nueva Segovia, iniciativa financiada con fondos europeos.

El incremento de medición de los cuatro espacios ha ascendido a 110.807,14 euros, mientras que las certificaciones aprobadas para los cuatro lotes han sumado 310.507,93 euros. La sesión se ha cerrado con la aprobación del listado de facturas, por importe de 142.378,09 euros, y de varias transferencias presupuestarias.