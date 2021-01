Temprano espera que en 2021 se aprovechen fondos europeos

Aboga por que los ERE duren todo lo que lo haga la pandemia y califica de "dramático" 2020

VALLADOLID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, espera que a lo largo de este año se aprovechen los fondos europeos que lleguen sin perder "un euro", pero además a lo largo de este ejercicio que arranca se potencien los servicios públicos y se dejen a un lado los "partidismos".

Temprano, en declaraciones a Europa Press, espera que esto sea así tras un año "dramático" tanto por la pérdida de vidas humanas por la COVID como por la crisis económica y social que ha provocado la pandemia, que ha generado "situaciones de necesidad y extrema necesidad".

Tras este año, el dirigente de UGT cree que va a ser un 2021 "difícil" y en el que se vivirá una situación "negativa", pero independientemente de la dificultad ha apuntado que lo primero es intentar solucionar la crisis sanitaria porque, de lo contrario, será complicado que se resuelvan la económica y social.

A este respecto, ha señalado como objetivo este año mantener la economía, lo que supone empleo también, y compaginarla con la salud, para ello ve necesario que los ERTE se mantengan "sin fecha de caducidad" y "terminen cuando termine la pandemia".

Aún así, Temprano da por hecho que habrá personas que perderán el empleo y quienes no reciban ningún tipo de prestación a las que habrá que "proteger", por lo que ve "imprescindible" que Gobierno de la nación y de la Junta se ponga en marcha la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León y ha advertido del colapso en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que genera "frustración" y avisa de que no se pueden aprobar leyes o decretos y que luego las medidas no lleguen a las personas.

Por otro lado, una de las cuestiones que considera "fundamental" este año como es la llegada de fondos de la UE para la reconstrucción. "Esperemos que lleguen, no se pierda un euro que le corresponda a Castilla y León", ha afirmado Temprano, quien ha incidido en que tienen que servir para hacer un nuevo diseño industrial para la Comunidad que tiene que pasar por digitalización, economía verde y por que la industria adquiera "más músculo" y no se dependa tanto del sector servicios y el turismo.

"La industria es un sector que genera empleo, estable, de calidad, y aquellas comunidades autónomas que su PIB depende más de la industria que de servicios afrontan mejor la crisis y, por lo tanto, hay que aprovechar la situación que ha tocado vivir en 2020 para intentar cambiar el modelo productivo y económico de la Comunidad", ha apuntado.

Otro de sus deseos para este ejercicio es que todos pongan a un lado los intereses y temas partidistas. "Nos dejemos todos, todos, de temas partidistas, de temas de intentar sacar beneficio partidista o personal y pensemos exclusivamente en las personas que lo están pasando mal", ha afirmado Faustino Temprano, quien ha pedido "mirar y trabajar" en lo que piden los ciudadanos, negociar, llegar a acuerdos y defender un proyecto común que como único objetivo tenga que los ciudadanos no lo puedan pasar tan mal como lo están pasando en estos momentos.

APUESTA POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El líder de UGT en la Comunidad ha marcado como otros objetivos para este año seguir potenciando los servicios públicos mediante la inversión en sanidad, educación y servicios sociales para mejorar las condiciones de vida de los propios ciudadanos.

En esta línea precisamente, ha destacado el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de todos los trabajadores de los servicios públicos, especialmente del sector sanitario, pero sin olvidar todos los servicios públicos y esenciales que, aunque no sean públicos, han estado "al pie del cañón" y han hecho posible que los ciudadanos vieran atendidas sus necesidades.

A este respecto, Temprano ha apuntado la importancia del Estado del Bienestar y la necesidad de inversión en servicios públicos que, si en algún momento han tenido una mala atención, ha sido como consecuencia de los recortes producidos y derivados de la anterior crisis y con esta "ha quedado al descubierto que no haber invertido en ellos ha conllevado saturación".

Así, ha apostado por que "los aplausos de las ocho de la tarde" para los sanitarios durante la primera ola se cambien por una mayor inversión de cara a los futuros presupuestos porque está claro que "ha sido el sistema público principalmente el que ha estado al pie del cañón" junto a otros servicios esenciales.

Sin embargo, cree que la crisis sanitaria, económica y social se ha afrontado "de muy distinta manera" a la de 2008, esta vez "pensando en las personas", de manera que en lugar de con recortes se ha hecho con medidas en el ámbito económico y social y "no a espaldas exclusivamente de los trabajadores".

Aún así, cree que se necesita más dinero, que las distintas administraciones se complementen entre ellas, "no vale decir tú más y yo menos", sino que tiene que llegar el dinero a todas las personas.

En este contexto, ha advertido de que lo que más preocupa es que "lo que se pacta luego llega tarde, mal y nunca" y puede ocurrir que cuando las ayudas lleguen a los trabajadores o las empresas y autónomos ya no las necesiten "porque ya estén ahogados del todo".

Por ello, ha reclamado rapidez por parte de las administraciones para que las medidas económicas lleguen cuanto antes a las personas que los necesitan así como agilizar los trámites administrativos, aunque se mantenga su control.