Temprano: "Vox intentó dinamitar todo lo que olía a Diálogo Social. Hubo empreas que se fueron por no potenciarlo"

El actual secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha cargado contra Vox por "intentar dinamitar todo lo que olía a Diálogo Social" al tiempo de advertir de que hubo empresas "que se fueron de la Comunidad por no potenciarlo".

En declaraciones a Europa Press, el líder sindical ha contrapuesto los gobiernos de Juan Vicente Herrera con el de Alfonso Fernández Mañuceo, ambos del PP, pero con "diferencias". "Viví la mayoría absoluta de Herrera al que hay que agradecer su impulso al Diálogo Social. Fue el precursor", ha recordado para explicar que el expresidente de la Junta siempre respaldó esta herramienta al considerar que veían más "ocho ojos que dos".

Más "dificultades" ha tenido Mañueco para gobernar. Primero con Ciudadanos, con los que Temprano, recuerda, ya tuvieron "problemas". "Se intentaron cargar el Diálogo Social dando participación a otros agentes sociales y económicos, saltándose la ley", ha apuntado.

La llegada de Vox al Gobierno de la Junta supuso, en sus palabras, un "intento de dinamitarlo". "Se querían cargar todo lo que olía a Diálogo Social y eso que está en el Estatuto de autonomía que prometieron proteger". Frente a ellos estaba la "parte del PP" con la que "nunca" tuvieron "problemas". "Nunca rompieron el Diálogo Social, pero Vox no cumplía lo que acordaba", ha continuado.

"Hubo empresas que se fueron por no potenciarlo", ha deslizado el líder de UGT Castilla y León que ha querido dejar claro que nada de lo que se conseguía en el seno del Diálogo Social era para "sindicatos o empresarios". "Era para los trabajadores y han sido ellos los principales perjudicados por la supresión de políticas activas de empleo. Vox ha ido contra los más débiles", ha apostillado.

Temprano ha acusado a la formación de Santiago Abascal de intentarse "cargar" también la Ley de Participación Institucional, para concluir que, "afortunadamente", tras la salida de los de Juan García-Gallardo del Gobierno autonómico, se haya recuperado la "normalidad" con la nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

CYL "NO ES CONSERVADORA" Y ELECCIONES ANTICIPADAS

El sindicalista cree que Castilla y León, a pesar de que el PP lleva casi 40 años gobernando, "no es conservadora". "Tudanca ganó unas elecciones y el PP lleva dos legislaturas gobernando en minoría", ha argumentado para defender "la libertad de cada uno de votar lo que quiera".

En este sentido, y sobre el escenario político de la Comunidad, Temprano no ve un adelanto electoral en los próximos meses salvo que lo haya a nivel nacional. No obstante, considera que es una decisión que no se va a tomar en las sedes autonómicas, sino en "Ferraz y Génova". "Y con eso lo digo todo", ha ahondado.