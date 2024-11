Teo Rodríguez, de El Trasto, gana el VIII Campeonato Mundial de Tapas con 'Pucela roll'

La propuesta logra que el Campeonato Mundial se quede en España y el Concurso de Pinchos se lo lleva Íñigo Tizón, de Hondarribia (Guipúzcoa)

VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

El chef Teo Rodríguez, del restaurante vallisoletano El Trasto, ha sido el ganador del primer premio del VIII Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid por su propuesta 'Pucela roll', una tapa que ya se hizo con el principal galardón de la anterior edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas.

Rodríguez, quien ha sido el representante de España en el Campeonato Mundial que ha reunido a una quincena de cocineros, ha recogido este miércoles, 13 de noviembre, el premio en una gala que se ha celebrado en la Cúpula del Milenio de Valladolid.

El cocinero ha recibido el premio --un cheque de 10.000 euros, un diploma y un trofeo-- de manos del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; la directora de la Interprofesional de Aceite de Oliva Español, Teresa Pérez, y el presidente del jurado de la competición, Oriol Castro, del restaurante Disfrutar de Barcelona.

El ganador, que ha conquistado con su rollo de hojaldre relleno de un guiso de lechazo con kare raisu, demi flace en su cocción y pistachos, ha agradecido el premio y a su equipo, así como a los cocineros y al Ayuntamiento de Valladolid.

Asimismo, ha recordado que hace un año consiguió ya ganar el XIX Concurso Nacional de Pinchos, lo que le "cambió la vida". "Espero haber sido un buen embajador de la ciudad. Ahora no sé qué retos nos vienen por delante, pero gracias por el esfuerzo, la ilusión que ponéis en este certamen", ha apostillado el chef visiblemente emocionado en palabras al Ayuntamiento.

La segunda posición del VIII Campeonato Mundial, con un premio dotado con 5.000 euros, ha sido para el chef Ludovic Cruz Mangel y su tapa 'Éden', del restaurante Lenotre en Francia, hermanado con el restaurante Jiapan.

Asimismo, el tercer puesto, dotado con un premio de 2.500 euros, ha recaído en la tapa 'Sincretismo', del chef Alfonso Rodríguez, de Locavore NXT, resturante de Indonesia hermanado con Suite 22.

También se han otorgado accésits a tres propuestas del Campeonato Mundial, 'Tostada de carne y setas', del cocinero Zach Duxfield del restaurante Paris Butter, de Nueva Zelanda, hermanado con La Corrala del Val -- primer accésit--; 'Chamuco', de Jordi Casas del Asador Catalán, de México, hermanado con La Viña de Patxi -- segundo--, y 'Mariposa Tikka Masala', de Imrun Texeira, del establecimiento canadiense Wanderlust, hermanado con restaurante Azul Mediterráneo --tercero--.

Por otro lado, el primer premio del XX Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid ha recaído en el chef Íñigo Tizón, del restaurante Gran Sol de Hondarribia (Guipúzcoa), por su propuesta 'Los lunes al sol', hermanado con La Parrilla de San Lorenzo.

Tizón, quien se ha hecho así con el galardón dotado con 10.000 euros, que además le permite ser el próximo representante de España en el Campeonato Mundial para 2025, ha agradecido a su equipo y a la organización del Concurso, del que "ha crecido de la mano" ya que ha acudido a lo largo de 19 años.

Asimismo, el segundo premio del XX Concurso de Pinchos se ha quedado en Valladolid al haberlo ganado el cocinero Javier González del Restaurante Los Zagales con 'Kojaz', una propuesta que se ha impuesto a 'Falso niguiri del Mediterráneo', del chef Aitor Martínez Ros, del restaurante Can Ros de Burriana (Castellón), que, hermanado con Cafetería Moka, se ha hecho con el tercer puesto.

En esta categoría, el jurado, presidido por el chef Toño Pérez, que no ha podido estar presente en el acto, ha concedido tres accésits. El primero ha sido para 'Agricultor', de Miguel Espinosa Ciordia del Restaurante El albergue de Calahorra (La Rioja); el segundo, 'No me comas la oreja', de Enrique Fernández Lacalle de Meraki Gastrobar, ubicado en Nájera (La Rioja), y el tercero se lo ha llevado 'Saam Garbancito', de Rocío Maya Diaz del restaurante La Taberna de Noa, de Fuentes de León (Badajoz), hermanado con el restaurante Suite 22.

VALLADOLID, "CAPITAL DE LA TAPA"

Todas las tapas participantes se pueden probar hasta el domingo, 17 de noviembre, en el 'Festival Internacional de la Tapa' en los restaurantes hermanados de la ciudad. Toda la información estará disponible en la app TapasVLL.

Por su parte, el alcalde de Valladolid ha celebrado que se haya desarrollado la XX edición de una forma "redonda y emotiva" y ha puesto en valor el trabajo realizado por la organización "en aras de que Valladolid sea la capital de la tapa a nivel nacional y mundial".

En este sentido, ha destacado que Valladolid es "un lugar de referencia" en este ámbito y ha incidido en que "el mundo de la tapa" es uno de "altísima calidad" en la actualidad "gracias a profesionales como los concursantes".