Teresa López admite que no pidió la compatibilidad porque solo actuó en casos "pendientes" desde antes de 2015

Publicado 04/04/2019 15:07:18 CET

VALLADOLID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Diputación de Valladolid y alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, ha admitido que no pidió la compatibilidad para ejercer como abogada porque "no" lo hace, puesto que solo ha actuado en casos "pendientes" de antes de la entrada a su cargo en la institución provincial.

Así lo ha afirmado López al ser preguntada por la información que publica este jueves El Mundo Diario de Valladolid, que asegura que la socialista ejerce como letrada pese a ser incompatible con su sueldo en la Diputación de Valladolid.

La portavoz del PSOE ha relatado que ejerció la abogacía con despacho profesional y como profesión hasta el año 2015, aunque ha reconocido que "hoy" tiene "pendientes" asuntos de turnos de oficio y la ejecución de alguna sentencia de "tiempos de atrás" y que ha llevado "el divorcio de unos compañeros y el tema de tráfico de unos conocidos".

Asimismo, ha afirmado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que "no sabía" que incluso aunque los casos "vinieran de asuntos anteriores" a su entrada en la institución provincial tenía que soliticitar la compatibilidad.

"A mi esto me ha sorprendido porque todos los asuntos que recibo se los derivo a una compañera de despacho. Yo me plantee en un momento pedir la compatibilidad porque mi hijo estaba estudiando derecho y así poderle enseñar, pero vi que era imposible porque no tenía tiempo, con lo cual no lo hice", ha explicado.

Respecto a las consecuencias, ha asegurado que la vulneración de ejercer sin la compatibilidad sería una cuestión "estrictamente de temas contencioso administrativo", por lo que tendrá una sanción y "ninguna otra consecuencia".

"Si lo puedo solucionar con efecto retroactivo y decir que para los asuntos que tengo me la den pues lo haré, pero no lo he pedido por los asuntos que tenía", ha apuntado, aunque ha recordado que "solo queda un pleno" de la Diputación.

Ante estos hechos y la petición de su dimisión por parte del grupo provincial del PP, López ha asegurado que no va a dimitir porque asegura que no ejerce en la actualidad.

"Que un abogado venga a decir que no sabia que la teníaa que pedir suena a chiste pero es que no me lo he planteado", ha reconocido.